Película con Harry Styles y Emma Corrin obtiene premio en la antesala a su estreno

Como es habitual, el Festival de Toronto irrumpirá con una oleada de títulos que concitan altas expectativas. Su programación de este año incluye los estrenos mundiales de las nuevas películas de Steven Spielberg (The Fabelmans), Rian Johnson (Glass Onion: Un misterio de Entre navajas y secretos) y Gina Prince-Bythewood (The woman king), además de la premiere canadiense de The wonder, la cinta de Sebastián Lelio con Florence Pugh.

En la antesala a su inauguración, el próximo 8 de septiembre, el encuentro anunció a The policeman, del británico Michael Grandage, como ganadora del TIFF Tribute Award for Performance.

El reconocimiento, que distingue a las mejores actuaciones de los largometrajes de su selección, es por primera vez entregado al elenco completo de una producción y no a figuras en particular (Benedict Cumberbatch y Jessica Chastain lo obtuvieron el año pasado).

Foto: Parisa Taghizadeh © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

De este modo, Harry Styles, Emma Corrin, Gina Mckee, David Dawson, Linus Roache y Rupert Everett se alzaron con el premio de la versión 2022.

Los tres primeros encarnan a un policía, a una profesora de escuela y a un curador de un museo que conforman un triángulo amoroso en los años 50, y los tres últimos asumen los mismos papeles en los 90. La película se basa en la novela publicada en 2012 por el escritor Bethan Roberts.

“Cuando tu filme se desplaza a través del tiempo y cruza fronteras fluidas de amor y deseo, necesitas un elenco que pueda encarnar esos matices en cada gesto”, dijo Cameron Bailey, CEO del Festival de Toronto. “Harry Styles, Emma Corrin y David Dawson brindan hermosas y brillantes actuaciones junto a Linus Roache, Gina McKee y Rupert Everett”.

La cinta tiene fijado su estreno en Amazon Prime Video para el 4 de noviembre.