Con Florence Pugh: Sebastián Lelio llega con su nueva cinta al Festival de Toronto

Tras lanzar en años consecutivos Desobediencia (2017) y Gloria Bell (2018), el director chileno Sebastián Lelio vuelve al cine en inglés y a estrenar en una instancia estelar de la industria cinematográfica mundial.

The wonder, el octavo largometraje del realizador de Una mujer fantástica (2017) y el primero para Netflix, se mostrará en la próxima edición del Festival de Toronto, que se desarrollará entre el 8 y el 18 de septiembre.

Así lo anunció la organización del evento canadiense, que confirmó a la película dentro de la grilla completa del certamen, que también contará con los trabajos más recientes de Steven Spielberg, Darren Aronofsky, Sam Mendes y Gina Prince-Bythewood.

Protagonizada por Florence Pugh (Midsommar, Mujercitas), la cinta gira en torno a una enfermera en la Irlanda del siglo XIX llamada a atender el extraño caso de un niño que no ha comido durante cuatro meses.

Tal como Desobediencia, el filme es una adaptación de una novela, en este caso de la obra de la autora Emma Donoghue (la misma cuyo libro inspiró La habitación). La escritora es guionista de la película junto a Lelio y Alice Birch (Normal people).

Este jueves el Festival de Toronto también confirmó la participación de otros títulos de Netflix: Glass Onion: Un misterio de Entre navajas y secretos, de Rian Johnson, y The swimmers, de Sally El Hosaini.

Por ahora la plataforma de streaming no ha detallado la fecha de estreno de The wonder.