SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia ataca Kiev con misiles horas después que Zelensky hablara con Trump y Macron sobre el proceso de paz

    Unas horas después de que el presidente ucraniano sostuviera una llamada telefónica con sus pares estadounidense y francés, la capital de su país fue bombardeada por el Kremlin.

    Por 
    Lya Rosen
    Ataques de Rusia a Kiev. Foto: Archivo.

    Rusia atacó Kiev con misiles balísticos y drones, según informaron las autoridades locales este miércoles, mientras llamaban a los residentes de la capital ucraniana a ponerse a salvo, solo unas horas después de que el presidente Volodimir Zelensky hablara con sus pares estadounidense, Donald Trump, y francés, Emmanuel Macron.

    De acuerdo a Reuters, testigos escucharon varias explosiones en Kiev, mientras que en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, informaron que una persona murió en un ataque con drones y se emitieron alertas de ataques aéreos para la mayor parte del territorio ucraniano.

    “El enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Manténganse en lugares seguros hasta que termine la alerta de ataque aéreo!“, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en un mensaje de Telegram a primera hora del jueves local (noche de Chile).

    Periodistas del diario Kyiv Independent, presentes en el lugar, confirmaron que las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de la 1.30 horas de la madrugada local (19.30 de Chile). Estas se produjeron tras las advertencias de la Fuerza Aérea de Ucrania, que previamente había emitido una alerta de misiles balísticos sobre la ciudad.

    De acuerdo al periódico, en ese momento no se disponía de información inmediata sobre daños o víctimas, y la primera alerta aérea se canceló alrededor de las 2.39.

    Sin embargo, una hora después, las sirenas volvieron a sonar mientras drones rusos sobrevolaban la ciudad. Luego se reanudaron las fuertes explosiones y las autoridades instaron a los residentes a buscar refugio, mientras se emitió una alerta aérea para la región circundante.

    Hasta el cierre de esta edición, los medios locales desconocían el alcance total de los daños causados ​​por la nueva ofensiva y los bombardeos rusos continuaban en diversas regiones de Ucrania.

    Poco antes de los atentados, Zelensky informó en redes sociales que había hablado con Trump y Macron en una llamada telefónica, tras reunirse personalmente con ellos y otros líderes que asistieron a la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian.

    La describió como una “conversación de coordinación” para intentar poner fin a la guerra rusa contra Ucrania, que ya dura más de cuatro años.

    El ataque de hoy a Kiev es el segundo ataque aéreo de Moscú de esta semana, tal como recordó Reuters. Un monasterio milenario -la Catedral de la Dormición-, que simboliza el patrimonio espiritual y cultural ucraniano, sufrió graves daños el lunes en una importante ofensiva rusa que dejó 10 muertos y provocó la condena de los líderes europeos.

    FOTO: United24media

    Trump afirmó este mismo miércoles que Rusia estaba perdiendo más soldados que Ucrania, tras sugerir que tanto el presidente ruso Vladimir Putin como Zelensky parecían dispuestos a hacer algo al respecto de la guerra.

    Sin embargo, según informó el Kremlin esta semana, Putin no se había referido a la posibilidad de reunirse con su par ucraniano durante su última llamada telefónica con Trump. Además, Rusia ha estado afirmando que Ucrania era la que estaba perdiendo.

    Antes de los ataques de hoy, en la ciudad de Enerhodar, donde reside la mayor parte del personal de la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, el alcalde Maksim Pukhov, declaró que bombardeos ucranianos causaron la muerte de una persona y dejaron cuatro heridos.

    En la región fronteriza rusa de Belgorod, en tanto, las autoridades informaron que un ataque con drones ucranianos mató a un hombre en su automóvil. Además, Moscú acusó a Ucrania de atacar un autobús que transportaba escolares bielorrusos, una acusación que Kiev calificó de “falsa”.

    Más sobre:RusiaUcraniaKievAtaqueMisilesDronesVolodimir ZelenskyDonald TrumpEmmanuel MacronPazMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelensky apunta a “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania en una llamada con Trump y Macron

    Ministra de Desarrollo Social coordinará esfuerzo interinstitucional por eventual tráfico de niños haitianos

    Trump dice que Brasil se ha vuelto “peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro

    La OTAN se prepara para suplir el “reajuste” militar de EE.UU. en Europa

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

    Pablo Longueira: “Si la UDI no vuelve a recuperar su espíritu fundacional, le va a ocurrir lo mismo que a la DC, el PPD y los radicales”

    Lo más leído

    1.
    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming

    Ministra de Desarrollo Social coordinará esfuerzo interinstitucional por eventual tráfico de niños haitianos
    Chile

    Ministra de Desarrollo Social coordinará esfuerzo interinstitucional por eventual tráfico de niños haitianos

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

    Pablo Longueira: “Si la UDI no vuelve a recuperar su espíritu fundacional, le va a ocurrir lo mismo que a la DC, el PPD y los radicales”

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden
    Negocios

    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden

    Patricio Rojas: “El Banco Central va a tener la posibilidad de bajar la tasa de interés en 25 puntos en la última parte del año”

    El análisis del BC sobre el traspaso del alza del petróleo a la inflación

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y zona central: cuándo empiezan las precipitaciones

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial
    El Deportivo

    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial

    El desahogo de Harry Kane tras el triunfo inglés: “No sé si soy invencible, pero me siento en mi mejor momento”

    “Muchos pesos pesados ​​defraudaron; Inglaterra fue un espectáculo”, la ilusión de los Three Lions tras vencer a Croacia

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie
    Cultura y entretención

    Marineros celebrará los 10 años de “O Marineros” con un show especial en Blondie

    Carlo Ginzburg: muere el fundador de la microhistoria que dio voz a los desclasados

    Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro

    Rusia ataca Kiev con misiles horas después que Zelensky hablara con Trump y Macron sobre el proceso de paz
    Mundo

    Rusia ataca Kiev con misiles horas después que Zelensky hablara con Trump y Macron sobre el proceso de paz

    Zelensky apunta a “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania en una llamada con Trump y Macron

    Trump dice que Brasil se ha vuelto “peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago
    Paula

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)