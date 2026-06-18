Rusia ataca Kiev con misiles horas después que Zelensky hablara con Trump y Macron sobre el proceso de paz

Rusia atacó Kiev con misiles balísticos y drones, según informaron las autoridades locales este miércoles, mientras llamaban a los residentes de la capital ucraniana a ponerse a salvo, solo unas horas después de que el presidente Volodimir Zelensky hablara con sus pares estadounidense, Donald Trump, y francés, Emmanuel Macron.

De acuerdo a Reuters, testigos escucharon varias explosiones en Kiev, mientras que en la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, informaron que una persona murió en un ataque con drones y se emitieron alertas de ataques aéreos para la mayor parte del territorio ucraniano.

“El enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Manténganse en lugares seguros hasta que termine la alerta de ataque aéreo!“ , dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en un mensaje de Telegram a primera hora del jueves local (noche de Chile).

Periodistas del diario Kyiv Independent, presentes en el lugar, confirmaron que las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de la 1.30 horas de la madrugada local (19.30 de Chile). Estas se produjeron tras las advertencias de la Fuerza Aérea de Ucrania, que previamente había emitido una alerta de misiles balísticos sobre la ciudad.

De acuerdo al periódico, en ese momento no se disponía de información inmediata sobre daños o víctimas, y la primera alerta aérea se canceló alrededor de las 2.39.

Sin embargo, una hora después, las sirenas volvieron a sonar mientras drones rusos sobrevolaban la ciudad. Luego se reanudaron las fuertes explosiones y las autoridades instaron a los residentes a buscar refugio, mientras se emitió una alerta aérea para la región circundante.

Hasta el cierre de esta edición, los medios locales desconocían el alcance total de los daños causados ​​por la nueva ofensiva y los bombardeos rusos continuaban en diversas regiones de Ucrania.

Poco antes de los atentados, Zelensky informó en redes sociales que había hablado con Trump y Macron en una llamada telefónica, tras reunirse personalmente con ellos y otros líderes que asistieron a la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian.

La describió como una “conversación de coordinación” para intentar poner fin a la guerra rusa contra Ucrania, que ya dura más de cuatro años.

El ataque de hoy a Kiev es el segundo ataque aéreo de Moscú de esta semana, tal como recordó Reuters. Un monasterio milenario -la Catedral de la Dormición-, que simboliza el patrimonio espiritual y cultural ucraniano, sufrió graves daños el lunes en una importante ofensiva rusa que dejó 10 muertos y provocó la condena de los líderes europeos.

FOTO: United24media

Trump afirmó este mismo miércoles que Rusia estaba perdiendo más soldados que Ucrania, tras sugerir que tanto el presidente ruso Vladimir Putin como Zelensky parecían dispuestos a hacer algo al respecto de la guerra.

Sin embargo, según informó el Kremlin esta semana, Putin no se había referido a la posibilidad de reunirse con su par ucraniano durante su última llamada telefónica con Trump. Además, Rusia ha estado afirmando que Ucrania era la que estaba perdiendo.

Antes de los ataques de hoy, en la ciudad de Enerhodar, donde reside la mayor parte del personal de la central nuclear de Zaporizhzhia, controlada por Rusia, el alcalde Maksim Pukhov, declaró que bombardeos ucranianos causaron la muerte de una persona y dejaron cuatro heridos.

En la región fronteriza rusa de Belgorod, en tanto, las autoridades informaron que un ataque con drones ucranianos mató a un hombre en su automóvil. Además, Moscú acusó a Ucrania de atacar un autobús que transportaba escolares bielorrusos, una acusación que Kiev calificó de “falsa”.