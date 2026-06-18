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    Cuba asegura que Raúl Castro está “plenamente de acuerdo” con las propuestas de reforma económica

    El Comité Central del Partido Comunista isleño afirmó que el nonagenario expresidente apoya las iniciativas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El expresidente de Cuba, Raúl Castro. Foto: Archivo.

    El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) aseguró este miércoles que el expresidente Raúl Castro está “plenamente de acuerdo” con las propuestas de transformación “económica y social” presentadas durante la jornada en su pleno extraordinario.

    Estas son una veintena de iniciativas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado. Para esto, abordan cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero, y la inversión extranjera.

    Como consignó EFE, Castro, de 95 años, no ocupa cargos oficiales, pero sigue siendo una figura clave del poder en la isla y, de acuerdo a la Presidencia, participó en la reunión por videoconferencia.

    Durante el referido pleno, el general de división José Amado Ricardo Guerra, integrante del buró político, presentó una carta de Castro y señaló que el exmandatario entiende la puesta en marcha de las transformaciones propuestas como “lo que más conviene hoy a la Revolución”.

    No obstante, llamó a actuar “con los pies y los oídos pegados a la tierra”, tomando en consideración las opiniones y preocupaciones de la población.

    En ese sentido, el secretario de Organización del Comité Central, Roberto M. Ojeda, sostuvo que las “profundas” transformaciones que han sido debatidas “son para preservar la Revolución y las conquistas del socialismo”.

    Del mismo modo, el propio partido adelantó que la formación “seguirá siendo lo más revolucionario dentro de la Revolución”, según informó la Presidencia de Cuba en un mensaje publicado en redes sociales.

    Por su parte, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, precisó que las transformaciones también abordan cuestiones como el sistema de planificación de la economía, el redimensionamiento del sector presupuestario, la autonomía municipal, el desarrollo energético, la recuperación agrícola y cambios en el sistema tributario.

    Dichas propuestas, señalan las autoridades caribeñas, contemplan “cambios profundos” de acuerdo con el Plan Económico y Social del Gobierno 2026, diseñado como respuesta estratégica a la “agresión multidimensional” que, según indicó en ocasiones anteriores el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, enfrenta la isla por parte de la Casa Blanca.

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Imagen @DiazCanelB en X.

    Ese paquete de reformas estructurales, anunciado por el mandatario cubano el pasado viernes en rueda de prensa, están dirigidas a liberalizar la economía isleña y está inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, Su objetivo principal es contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración de Donald Trump.

    Cabe recordar que, recientemente, Washington sancionó a Díaz-Canel y a otras cuatro personas, entre las cuales figura su predecesor, Raúl Castro. Todo ello en pleno recrudecimiento de las presiones contra la isla, especialmente desde comienzos de año, a través de un bloqueo “de facto” sobre el combustible, algo a lo que el mandatario isleño se ha referido como un “castigo colectivo” que equivale, a su juicio, a un “acto de genocidio”.

    Más sobre:CubaRaúl CastroComité Central del Partido ComunistaTransformación económicaInversión privadaTamaño del EstadoMundo

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