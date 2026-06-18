Zelensky apunta a “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania en una llamada con Trump y Macron

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, apuntó este miércoles a “cambios significativos” tras mantener una conversación telefónica con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y francés, Emmanuel Macron, en la que abordaron los contactos mantenidos en la cumbre del G7 que se celebró esta semana en Évian, Francia.

“Acabo de hablar con Donald Trump y Emmanuel Macron. Fue una importante llamada de coordinación que puede generar cambios significativos. Revisamos los resultados de nuestras conversaciones en la cumbre del G7”, informó Zelensky en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En su publicación, el mandatario ucraniano también agradeció al jefe de Estado norteamericano “su interés en Ucrania y su disposición a contribuir a acercar la paz” y al jefe del Elíseo “la excelente organización de la cumbre y los esfuerzos conjuntos, siempre decididos”.

“Estamos trabajando para fortalecer Ucrania, nuestra cooperación y las perspectivas diplomáticas” , aseguró, reiterando que “necesitamos la paz. Y estamos haciendo todo lo posible para acercarla. ¡Gracias!”.

I have just spoken with @POTUS and @EmmanuelMacron. It was an important coordination call that can bring about significant change. We reviewed the outcomes of our talks at the G7 Summit.



I am grateful to President Trump for his attention to Ukraine and his readiness to help… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2026

Este mismo miércoles, Macron reivindicó que la cumbre del G7 consolidó la vuelta de EE.UU. a la posición común sobre la guerra en Ucrania, insistiendo en que ahora su par estadounidense constató que no existe voluntad de Rusia de cesar la guerra y, en cambio, apoyó seguir respaldando militarmente a Kiev.

En las conclusiones de la cumbre, los líderes del G7 se comprometieron a “aumentar la presión” sobre la “economía de guerra rusa” a través del refuerzo de sus sanciones al gas y petróleo de Moscú, produciéndose así un giro con respecto a la oposición de Washington de señalar a Rusia en una declaración del G7 con motivo del tercer aniversario de la invasión en 2025, lo que generó grietas en el bloque.

Sin embargo, el magnate republicano condicionó también durante esta jornada cualquier imposición de sanciones al petróleo ruso al precio que establezcan los mercados mundiales, antes de que el acuerdo con Irán pueda restablecer cierta estabilidad.