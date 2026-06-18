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    Ministra de Desarrollo Social coordinará esfuerzo interinstitucional por eventual tráfico de niños haitianos

    El gobierno anunció la creación de una fuerza de tarea interministerial para trabajar junto a las policías y otros servicios públicos para recopilar información respecto del ingreso masivo y sin control de estos menores al país.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

    El gobierno de José Antonio Kast anunció este miércoles la conformación de una fuerza de tarea interministerial para trabajar junto a Carabineros, la PDI y diversos servicios públicos para recopilar información respecto del ingreso masivo y sin control de niños haitianos al país.

    Cabe recordar que el pasado lunes, el Servicio Nacional de Migraciones ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el contexto de una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití en el 2025 para “reunificación familiar”, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores de ese país sin el adecuado control.

    Al respecto, el biministro de Interior y la Secretaria General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, indicó esta jornada que “el gobierno ha decidido convocar a distintos ministerios y servicios y asimismo invitar a las policías para comenzar un trabajo coordinado, interinstitucional, que nos permita reunir con rigor y seriedad toda la información disponible y ordenar la acción del Estado frente a los vacíos de información que han sido detectados”.

    Agregó que “la coordinación de este trabajo quedará a cargo de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios”.

    Asimismo, sostuvo que “se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones y de esta forma nos permita identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca”.

    “Nos vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y el bienestar de cada uno. Lo importante hoy son los niños y no las responsabilidades administrativas o políticas”, destacó el biministro Alvarado, en un punto de prensa en el que, además, informó que el Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a las 8.00 a los tres poderes del Estado a una reunión a La Moneda para tratar el tema.

    Más sobre:Niños haitianosgobiernoMaría Jesús Wulffuerza de tareaClaudio Alvarado

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