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    La ONU pide respeto a la soberanía de Líbano y advierte de un “repunte” en la violencia entre Israel y Hezbolá

    Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, indicó que aumentaron las hostilidades desde el lunes entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés con movimientos blindados de alta densidad.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. Foto: Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo.

    Naciones Unidas reafirmó este miércoles su deseo que la soberanía de Líbano sea respetada y que su Ejecutivo pueda ejercer su autoridad en todo el país, además de que se restablezca la paz al norte y sur de la Línea Azul que marca la separación con Israel, cuyas fuerzas mantienen posiciones en el sur libanés.

    “Siempre hemos deseado que se respete la soberanía de Líbano. Siempre hemos deseado que el Gobierno libanés pueda ejercer su autoridad en todo su territorio y que se restablezca la paz a lo largo de la Línea Azul, tanto al norte como al sur de la misma”, manifestó en rueda de prensa Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

    Sin embargo, la situación actual no se alinea con esos deseos, ya que, según indicó Dujarric, hubo “un repunte” de hostilidades desde el lunes entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá con movimientos blindados de alta densidad.

    El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la localidad de Arnoun, en el sur del Líbano. Foto: Europa Press-Stringer/dpa - Archivo.

    “Nuestras fuerzas de paz de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur del país, continúan observando una intensa actividad militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esto incluye movimientos blindados de alta densidad, obras de ingeniería y demolición a gran escala, y un tráfico logístico constante en toda la zona”, precisó.

    En este ámbito, el vocero informó de “26 violaciones del espacio aéreo libanés por parte de las FDI, además de un ataque aéreo” entre la medianoche y las 16.00 (hora local) del miércoles, así como “una violación del espacio marítimo libanés por parte de dos buques de las FDI que realizaban una patrulla a unos 600 metros de las costas de Naqoura, en el sur del país, donde también se encuentra la base” de las fuerzas de paz.

    El repunte, de acuerdo al funcionario de la ONU, estuvo vinculado principalmente a un intercambio de disparos que “ha ido en aumento gradualmente desde el lunes”. En concreto, entre la medianoche y las 16.00 (hora local) del miércoles, el número detectado de trayectorias de proyectiles fue de 312 -la mayoría, 291, “atribuidas a las FDI”-, por los 174 y 189 lanzamientos registrados el lunes y el martes, respectivamente.

    “Fuera del área de operaciones de la FINUL, tenemos conocimiento de informes sobre bombardeos de artillería y ataques aéreos israelíes contra múltiples ubicaciones, incluyendo Nabatiye, Saida y Jezzine, así como repetidos sobrevuelos de drones sobre Beirut y sus suburbios del sur”, añadió.

    Hasta el momento, cerca de 3.890 personas han muerto y más de 11.850 han resultado heridas por ataques perpetrados por Israel contra territorio libanés desde principios de marzo.

    Esto a pesar del alto al fuego en vigor desde mediados de abril -y extendido posteriormente en varias ocasiones- y el memorando de entendimiento alcanzado por Estados Unidos e Irán, firmado esta misma noche, que obligaría a Israel a cesar sus ataques contra Líbano.

    Más sobre:ONULíbanoIsraelHezboláViolenciaAtaquesMundo

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