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    En primera reunión con Warsh como presidente, la Fed se abre a un alza de tasas para este año y los mercados retroceden

    Tras la conferencia de prensa del nuevo presidente de la Reserva Federal, los mercados empezaron a considerar una suba de tipos para la reunión de septiembre. En EEUU. las bolsas cerraron con caídas, al igual que en Chile.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Las probabilidades de un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal de EEUU. golpearon a los mercados este miércoles.

    Esto a pesar de que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed cumplió con las expectativas del mercado y mantuvo las tasas de interés sin cambios, una decisión adoptada por unanimidad de sus miembros.

    En concreto, la Fed mantuvo los tipos en el rango de 3,5% a 3,75%, un nivel que persiste desde el último recorte de tasas de finales de 2025.

    La decisión de la Fed es la primera desde que Kevin Warsh está en la presidencia. Esto en el contexto de que su llegada fue apoyada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue un crítico del mandatario de la Fed anterior, bajo Jerome Powell, y llamaba abiertamente al recorte de tasas en el corto plazo.

    Según el comunicado de la Fed, la proyección media actual prevé que el tipo de interés de los fondos federales finalice 2026 en el 3,8%, frente al 3,4% informado en marzo.

    En su conferencia de prensa, Warsh descartó conversaciones directas con el presidente Trump respecto a su gestión en la Fed.

    Además, el presidente de la Fed rechazó que signifique un problema que las decisiones no se adopten por mayoría absoluta.

    “Podemos estar de acuerdo con algunas de las recomendaciones, discrepar con otras e incluso tener una buena discusión interna al respecto”, dijo Warsh el miércoles en declaraciones recogidas por CNBC. “Pero lo que surja de ellas —espero y creo— mejorará y fortalecerá el debate interno, convirtiéndolo en un diálogo constructivo, para que finalmente podamos alcanzar el objetivo de estabilidad de precios”.

    Otro de los mensajes que entregó es su compromiso para que la inflación se ubique en la meta del 2%.

    Respecto a la reunión, Warsh dijo que fue el miembro que se abstuvo de proyectar el futuro de la tasa. “No presenté ningún punto a mi favor. No es útil para la formulación de políticas”, dijo.

    Ante este contexto, la herramienta FedWatch del CME Group mostró que los operadores están considerando que la subida en las tasas de interés ocurra en la reunión del 15 de septiembre.

    Los mercados y el dólar

    La bolsa chilena cayó este miércoles en línea con el comportamiento de su principal referente: Wall Street, luego que la Fed se abriera a una eventual alza en la tasa de interés en los próximos meses, mientras que a nivel local el Banco Central confirmó la expectativa de un menor crecimiento económico en 2026.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cerró con un descenso de 0,9% A 10.805,99 puntos.

    En EEUU, el índice S&P500 perdió 1,21%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq cedieron 0,97% y 1,35%, respectivamente.

    “El ajuste del Ipsa se da en un contexto donde el Banco Central dio a conocer el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio, en el que destaca la rebaja en la estimación del PIB para 2026 que fue rebajado desde un rango entre 1,25%-2,5% en marzo a un nuevo rango entre 1,0% a 1,75% ahora en junio. En cuanto a la variación del IPC, ahora en junio se estima que la inflación de 2026 cierre en 4,2% en diciembre (vs 4,0% anterior)”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

    A nivel internacional CNBC resaltó que “los funcionarios de la Reserva Federal, a través de su gráfico de puntos, que es objeto de gran atención, eliminaron su previsión anterior de una bajada de tipos este año e indicaron que es posible una subida”.

    Con este telón de fondo, el dólar se alistaba a su séptima jornada consecutiva a la baja en Chile, pero las señales de la Reserva Federal lo impidieron. El tipo de cambio caía gran parte del día, pero el panorama cambió luego de que la Fed se abriera a un alza de las tasas de interés para este año.

    Al cierre de esta edición, la moneda de Estados Unidos en Chile subió $4,7 respecto al cierre de este martes y llegó a un valor de $891,40 la unidad. De esta forma, la divisa terminó su racha a la baja con seis jornadas de retrocesos, donde restó $36,6.

    “Esto probablemente implica rendimientos de corto plazo más sensibles a cada dato, un dólar con mejor soporte y una renta variable que tendrá que justificar valorizaciones elevadas en un entorno donde la Fed ya no aparece como respaldo automático”, advirtió Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    La baja de estos días se explicó principalmente por el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos anunciado el domingo pasado y que se firmaría este viernes.

    “Este menor riesgo geopolítico ha favorecido el apetito por riesgo y ha reducido parte de la demanda por activos refugio”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Por su parte, el dólar en el mundo subía antes de la reunión de la Fed y aceleró su subida luego de este encuentro. Así, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes, subía 0,83% a 100,39 puntos y llegaba a máximo en dos meses.

    Mientras que los futuros de cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, caían en línea con el comportamiento de los mercados tras el anuncio de la Fed. El metal a tres meses bajaba 1,93% a US$6,35 la libra en Comex.

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