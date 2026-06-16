Los fans votan por el artista que más esperan ver en la final del Mundial

Mientras las selecciones ya disputan los primeros partidos de la Copa del Mundo 2026, ya hay un favorito, pero para el show de medio tiempo de la final, así lo señala una reciente encuesta de Billboard.

La señera publicación de música popular preguntó a los fans por la actuación más esperada, entre los shows de la inauguraciones y el inédito show que tendrá la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

La encuesta marcó que con un 53,62% de los votos (cerca de 8 millones de preferencias según la publicación), los ganadores fueron BTS, el fenómeno del Kpop.

El segundo puesto se quedó en el mismo género pues lo obtuvo Lisa (43%), integrante de BLACKPINK, quien se presentó en la inauguración de Los Angeles, California, junto a la brasileña Anitta y el nigeriano Rema.

Muy lejos, quedaron nombres históricos como Shakira, Anitta, Katy Perry y Madonna. Figuras del pop con trayectoria, pero que curiosamente no lograron mayor entusiasmo por la fanaticada más juvenil.

Organizado por Chris Martin de Coldplay, el espectáculo marcará la primera vez que la final de la Copa del Mundo cuente con un programa de medio tiempo.

Tras la Copa del Mundo, los BTS se alistarán para su visita a Chile, con shows el 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional con su gira mundial BTS WORLD TOUR «ARIRANG» IN SANTIAGO.