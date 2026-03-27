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    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    BTS llega a Chile para presentar su álbum Arirang, que marca el regreso de la banda después de su pausa musical. La venta de entradas comenzará el 10 de abril a las 13:00 horas para le público general. Pero las personas que tengan el ARMY Membership podrán acceder a una preventa el 7 de abril. Aunque esto necesita un registro previo.

    Por 
    Daniel Cañete

    Hay humo blanco sobre el recinto que recibirá el concierto de BTS en Chile. La banda aterrizará el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional para reencontrarse con su ARMY chilena. La venta general de entradas será el 10 de abril a las 13:00 horas a través del sistema Ticketmaster.

    Los artistas se encuentran próximos a comenzar su recorrido BTS World Tour Arirang el 9 de abril en su tierra natal, Corea del Sur. El recorrido mundial busca promocionar su más reciente disco Arirang, el que marca el regreso de la banda después de un hiatus de casi cuatro años.

    La etapa latinoamericana del concierto comenzará en octubre con su presentación en Bogotá, Colombia. Después, pasarán por Perú. antes de llegar a ver de nuevo al público chileno.

    Los precios van desde 99 mil pesos, más cargo de servicio, en los sectores de Pacífico Lateral Norte y Sur. Y ascienden hasta los 530 mil pesos en el sector de Pacífico Medio. Es importante considerar que el escenario se montará en el centro del estadio.

    La venta de entradas tendrá una fecha anticipada para la ARMY Membership, quienes podrán comprar su entrada el martes 7 de abril a las 13:00 horas. Para tener este beneficio, la persona debe registrarse para la preventa en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas. Solo aquellos que pasen por el registro podrán acceder a la preventa.

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