Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

No sabía muy bien qué esperar. Solo tenía claro que debía ir al estudio cargando su sitar para grabar una colaboración en The Mountain, el nuevo disco de Gorillaz lanzado el 27 de febrero pasado. “No me enviaron ninguna canción, ni me dijeron nada”, dice Anoushka Shankar, la intérprete que figura entre las invitadas del álbum. Su música suena como acompañamiento en temas como The Sad God, The Plastic Guru, Orange Country y otros.

A pesar de su larga experiencia colaborando con nombres de la talla de Sting, Patti Smith, Herbie Hancock, M.I.A., entre muchos otros, su trabajo para el proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett resultó toda una experiencia. “Pensé que quizá iba a tocar una o dos canciones, pero nos pasamos Damon, sus ingenieros y yo en el estudio grabando -comenta a Culto-. Y luego, a medida que el álbum iba tomando forma, me incluyeron, ya sabes, como colaborador en seis canciones, tocando en una séptima, y creo que también salgo en uno de los temas extra. Y es increíble, no me lo esperaba”.

El álbum, de los mejores logrados por Gorillaz en los últimos años, se ha hecho de una buena recepción por parte de la crítica. Y como un efecto colateral, probablemente mucha gente escuchó a Anoushka por primera vez entre esos tracks, por ello es que la artista ha sido elogiada desde varios rincones del orbe. “De hecho, he recibido muchas respuestas desde Chile -revela-. Creo que tienen un público muy fiel en tu país. Ha sido maravilloso recibir comentarios de la gente, así que ha sido genial. Muchísimas gracias”.

Anoushka Shankar

Y de seguro, Anoushka escuchará los aplausos del público chileno en persona. La artista alista sus bultos para viajar al país, donde se presentará por primera vez el próximo 29 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes, con dos funciones el mismo día, a las 18:30 y 20:30. La coincidencia de shows en el misma jornada tiene una explicación. “Al principio no me pidieron que diera dos conciertos, era solo uno, pero como se vendieron tan bien y la acogida fue tan buena, añadimos una segunda fecha, lo cual me deja alucinada”, revela Shankar. “Me siento muy agradecida y honrada de poder visitar un nuevo país, un nuevo territorio, y recibir una acogida así. Significa mucho para mí, la verdad, y estoy muy contenta”.

De alguna manera, Anoushka es una suerte de embajadora volante del sitar. Nacida en Londres, pero con algunos años de residencia en Delhi, es hija del legendario intérprete Ravi Shankar -lo que la hace media hermana de Norah Jones-, el hombre clave en la difusión de la música de la India en occidente. Más por su asociación con la historia de The Beatles, al ser quien enseñó los fundamentos del instrumento a George Harrison.

Por ello, Anoushka se acercó a la música y a la interpretación del sitar desde su niñez. Eso le permitió conocer la industria musical desde sus mismas entrañas. “Empecé a tocar cuando tenía 7 años, empecé a salir de gira cuando tenía 13 y empecé a grabar discos cuando tenía 17”, cuenta. Hoy, a sus 44, la experiencia de salir al escenario y tocar, la vive de manera diferente. “La principal diferencia es simplemente que como persona y como artista me he ido conociendo a mí misma y confío en que puedo ser yo misma cada vez más con el paso de los años y eso acaba reflejándose también en mi música. En mis primeros años, tocar música para el público era más bien una especie de presentación, quizá una actuación, mientras que ahora se trata mucho más de una conexión y de un viaje de descubrimiento, incluso cuando estoy frente al público, dejo que la gente forme parte de ese proceso”.

Anoushka Shankar

A Chile la artista llega para presentar el EP Chapter III: We Return to Light, trabajo que cierra una trilogía que partió con Chapter I: Forever, for now (2023) y Chapter II: How dark it is Before Dawn (2024). “Decidí convertirlo en una trilogía más bien por motivos prácticos, ya que simplemente quería hacer algo diferente -explica-. Quería explorar cómo se sentía no hacer un gran álbum único y quedarme realmente atascada en el estudio obsesionándome con las canciones. Quería crear una situación para mí misma que fuera más intuitiva, en la que pudiera llevar un estado de fluidez y una sensación de confianza y vulnerabilidad al estudio. Y al establecer un calendario que implicaba lanzar el álbum y salir de gira casi simultáneamente, se convirtió más en capturar fotografías que en hacer pinturas muy detalladas”.

De hecho, para la creación de cada parte de la trilogía siguió un peculiar método. “Siempre entraba en el estudio con una página en blanco, con nuevos colaboradores en cada disco, nuevos productores en cada disco, simplemente confiando en el espacio, confiando en la intuición. Y fue algo extraordinario ver lo bien que puede funcionar y cuánta belleza puede surgir de ello cuando realmente confiamos en nuestra voz interior, en nuestras corazonadas, en nuestra intuición”.

Una corazonada, por ejemplo, fue la que permitió al grabación del Capítulo 2, junto a Peter Raeburn. “Estaba de visita en California, donde solía vivir, y me alojaba con una familia con la que mis hijos y yo tenemos mucha confianza. Y, de la nada, le dije al padre de la familia: «¿Por qué no probamos a trabajar juntos?». Nos conocíamos desde hacía años, pero nunca habíamos tocado juntos, así que simplemente añadimos unos días al principio del viaje. Es increíble ver cómo pueden suceder estas cosas”.

Esa apelación a la intuición, al espíritu humano sin límites, tiene que ver con que la trilogía se sustenta sobre la idea de la sanación personal y global. “En el momento de escribir el Capítulo 1, estaba saliendo de un periodo de profundo dolor a nivel personal, y tuve un momento de belleza que realmente me mostró lo posible que era superar momentos realmente desesperados y horribles, estando plenamente presente para el amor y la conexión”, explica. “Y eso me llevó a crear el Capítulo 2, pensando, en un sentido más profundo, que necesitamos una verdadera sanación, que necesitamos un cambio real. Así, pensé How Dark it is Before Dawn, como una noche sanadora, similar al útero, ya sabes, intentando crear música que se sintiera como el océano que nos abrazaba y nos mecía hasta que pudiéramos sanar”.

Anoushka Shankar

Para octubre de 2023, comenzó a trazar la música del Capítulo 3, We Return to Light. Pero ahí propuso una reflexión más amplia. “Mientras componía la música, estaban pasando muchas cosas y empecé a pensar en cómo todos necesitábamos un reinicio; en lo desesperadamente que el mundo necesita un reinicio”. De allí la imagen del retorno a la luz, que llevó al título del EP. “Surgió de intentar ayudarnos a recordar que podemos recuperar la luz incluso cuando todo parece increíblemente oscuro. Así que, por supuesto, eso me llevó a We Return to Light, donde quería componer música sobre cómo se siente estar en un estado de sanación, cómo se siente estar en un nuevo día, estar lleno de fuerza, poder, alegría y sabiduría. Y sí, simplemente siento que eso concluye el ciclo”.

De cara a su presentación en Chile, la artista se hace acompañar de tres músicos: un intérprete de clarinete y teclado, un contrabajista y un baterista. Juntos repasan las piezas de la trilogía, pero dejan espacios para la improvisación, a la manera de un conjunto de jazz. “En la práctica, se trata de un instrumento de cuerda, un instrumento de arco, un instrumento de viento y percusión, lo cual es muy habitual. Pero, ¿quién toca el sitar, el clarinete y el contrabajo? Es muy poco común, así que produce un sonido precioso. Pero además los músicos son tan intuitivos, tan improvisadores y tan dinámicos que realmente podemos dejarnos llevar por la música y dar rienda suelta a nuestra creatividad en el escenario, lo cual es fantástico”.

-En las próximas películas de The Beatles, de Sam Mendes, el papel de su padre, Ravi Shankar, lo interpretará la estrella de Bollywood, Farhan Akhtar. ¿Qué le pareció la elección del actor?¿qué esperan de esos filmes?

En la familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison. Creo que el hecho de que Farhan interprete el papel de mi padre es una elección fantástica. Lo conozco un poco personalmente y le envié un mensaje para felicitarlo en cuanto me enteré. Pero creo que es maravilloso, creo que lo va a hacer genial. Tú sabes, es un gran actor, pero además tiene una gran presencia, un auténtico sentido de la cosmopolitismo y el multiculturalismo, y además es músico. Así que creo que lo hará muy bien.

Las entradas para ver las presentaciones de Anoushka Shankar en Chile, están disponibles vía Ticketmaster.