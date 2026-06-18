Patricio Rojas: “El Banco Central va a tener la posibilidad de bajar la tasa de interés en 25 puntos en la última parte del año”

El economista socio de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, analiza de manera positiva el escenario que delineó el Banco Central. Suscribe el menor crecimiento previsto para este año y la aceleración que tendrá la actividad y la inversión el 2027.

¿Qué análisis hace del escenario macroeconómico que presenta el BC?

En términos generales el cuadro que presenta el Banco Central es bastante compartido, por el mercado: es decir, la economía chilena esta primera mitad del año estuvo mucho más débil de lo que se había presupuestado y va a tener un crecimiento probablemente en promedio muy cercano a cero en la primera mitad del 2026 y hay una expectativa en general de que la segunda mitad va a ser relativamente mejor. En el escenario base es probable que la economía crezca en torno a 1,5%.

Para el 2027, ¿suscribe las mejores perspectivas que ve el Banco Central?

Comparto el hecho de que hay una mejor expectativa hacia el año 2027, sobre todo en aspectos de inversión que vendrían asociados a lo que se está haciendo en materia de permisología, la aceleración en materia para facilitar la aprobación y el estudio de estos permisos. La posibilidad que tengamos un año 2027 con crecimiento en torno al 3% yo diría que es bastante factible.

¿A qué responde el fuerte ajuste a la baja de la inversión para el 2026?

La inversión en construcción se ha mantenido plana y eso fue una sorpresa, porque las expectativas que había a fines del año pasado y principios de este año, se esperaba que la recuperación en materia de inversión iba a ser mucho más fuerte, cosa que no ha ocurrido. Eso tiene mucho que ver también cómo se ha desarrollado la implementación de las reformas que esperaban con este nuevo gobierno. El hecho de que la megarreforma haya incorporado medidas de reconstrucción junto con las medidas tributarias y medidas más de mediano plazo, ha llevado a que todas las medidas de corto plazo que estaban asociadas a la reconstrucción se hayan postergado y probablemente las primeras estimaciones que se hicieron para el año 2026 esperaban que esas medidas se materializarán durante el primer semestre del año 2026.

16 Diciembre 2021 Entrevista a Patricio Rojas, economista. Foto: Andres Perez16 Diciembre 2021 Entrevista a Patricio Rojas, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Y hay elementos concretos para esperar un repunte en la inversión el 2027?

Sí, se sustenta en el hecho de que la Corporación de Bienes de Capital ha estado mostrando que por los próximos cinco años los nuevos proyectos que se han sumado han aumentado en más de un 30%, lo cual da una expectativa de que en general proyectos existen. Ahora, esos proyectos de alguna manera se han tendido a acelerar porque hay una expectativa de que el periodo para ejecutar inversiones debiese ser mucho más corto, debiese ser mucho más eficiente la evaluación de esos proyectos y por lo tanto la expectativa es que esos proyectos debiesen de alguna manera hacerse en un periodo mucho más corto en lo que estaba contemplado con anterioridad.

¿Ve que la inflación podrá terminar por debajo de 4% considerando el acuerdo entre EE.UU con Irán?

La inflación terminará el año por debajo del 4%. En la medida que el precio del petróleo se mantenga fluctuando en torno a los US$80, lo que vamos a observar nosotros es una caída en los precios de los combustibles, por lo tanto, es probable terminar el año entre 3,6% a 3,8%.

En ese sentido, ¿se abre un espacio para una próxima baja de la Tasa de Política Monetaria por parte del Banco Central?

En la medida que vea que la inflación se ubique por debajo del 4% y con una inflación subyacente que en general no se ha elevado, sino que se ha mantenido relativamente estable, el Banco Central va a tener la capacidad de poder bajar la tasa de interés en 25 puntos en la última parte del año. Entre octubre y diciembre ya tendrá más elementos para evaluar cuándo recortar la tasa, y la veo cerrando el año en 4,25%.