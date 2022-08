Crítica de discos de Marcelo Contreras: buen saldo para Hot Chip, Harry Nach y Panda Bear and Sonic Boom

Panda Bear and Sonic Boom - Reset

Este álbum colaborativo entre Panda Bear (Noah Lennox, integrante de Animal Collective) y Sonic Boom (Peter Kember, ex miembro de los paladines psicodélicos Spacemen 3), merecedor de los mayores elogios mediáticos en la última semana, fue compuesto en pandemia bajo una lógica minimalista que desemboca en ingenio y voluptuosidad. Sumergido en su discoteca, Kember seleccionó piezas musicales de los años 50 y 60 para trabajar con la siguiente premisa: sample y loop de un acorde, un compás, un riff a lo sumo, y a partir de ahí montar la infraestructura de una creación completamente nueva.

Panda Bear aplica voces deudoras de The Beach Boys, contrapuestas exquisitamente a las tonalidades graves de su compañero, para adornar con nuevas melodías, retro electrónica y diversas texturas reverberantes. Gettin’ to the point se edifica a partir de la guitarra siempre decidida del pionero del rock Eddie Cochran en Three steps to heaven; Go on mordisquea Give it to me (all your love) de The Troggs; Danger hace lo propio con Love of my life de The Everly Brothers, como Edge of the edge se alimenta de Denise de Randy & The Rainbows. Puro ingenio minimalista.

Harry Nach - Frío

Los antecedentes musicales de Harry Nach (22) registran intereses más generosos que la arquitectura habitualmente chata del urbano. Fue aficionado al metal, sus inicios artísticos rondaron el dubstep y la EDM (Electronic Dance Music), como sus primeras canciones orbitaban el hip hop. Ha declarado la práctica del trap y reggaetón “para divertirme, porque me sale fácil”, pero no estamos ante un pasatiempo. El single Tak tiki tak (2019) se convirtió en un fenómeno viral planetario gracias a TikTok, elevando a Harold González (su verdadero nombre) al tope de Spotify hace un par de años, como el chileno más escuchado en el mundo.

Frío es un contundente segundo álbum confirmando el sustento tras las expectativas. La gran mayoría del material converge en trap y reggaetón con descuelgues al hip hop -Y si te vai-, pero también se puede afirmar que Harry Nach representa a un artista electrónico en el más amplio sentido, capaz de conjugar victorioso y elástico diferentes casillas. Spaceship es un collage de urbano y pop con resonancias siderales, mientras Ya no quiero pensar en ti podría ser versionada por Enrique Iglesias. Harry Nach es mucho más que una reacción viral, sino una de las mejores cartas del pop chileno.

Hot Chip - Freakout / Release

La energía reprimida y la necesidad de escape son las coordenadas de este octavo álbum de los londinenses Hot Chip, programados para el próximo 9 de noviembre en el teatro Caupolicán, en la previa del festival Fauna Primavera. El cuarteto liderado por Alexis Taylor mantiene ese peculiar semblante discotequero bajo estados anímicos taciturnos, que recuerdan las habilidades de New Order, con la música construida sin estridencias, hasta alcanzar una consistencia bailable irresistible.

Freakout / Release reitera el talento de Hot Chip para conducir a la fiesta desde el arranque funk en mono de los primeros segundos de Down, hasta que la mezcla se abre y la banda entra con todo mediante bajos y guitarras pastosas, hasta llegar a teclados en espiral. Eleanor es una combinación de retro ochentas y nuevo milenio sin culpas. La canción que da título al disco se mueve entre el electro rock y los decorados pachangueros, demostrando que sólo se trata de buen gusto para lograr maridajes con ingredientes antagónicos. Not alone cambia el curso hacia la balada sideral perfecta para el tono femenino de Alexis Taylor. La despedida es en alto con Out of my depth, gracias a la liturgia devenida en rock electrónico con reminiscencias de LCD Soundsystem. Gran regreso.