“A mí me hizo mucho daño el gobierno de Pinochet”: Zalo Reyes en frases

“Vivir hasta los 80 hubiera sido ideal, pero creo que ya no va a ser”.

“Yo tuve una herida horrible en el pie por cinco años, grande, como una torreja de jamón. Y un día dejé de fumar y la herida se cerró al tiro. Yo fumaba tres cajetillas diarias, a veces prendía dos cigarros a la vez. Y un día me levanté y dije ‘¡no fumo más!’. Eso fue hace casi un año, ahí me di cuenta que el cigarrillo es penca”.

“La mejor fecha para mí fue el año 82 o 83, estaba la cagada en Chile, no había trabajo. (Los militares) pararon el Festival de la Una y todas esas cuestiones, a mí me hizo mucho daño el gobierno de Pinochet. A mi mamá una vez le pegaron un puntapié en la fila de la parafina. Entonces el gobierno fue una molestia. Yo fui un bálsamo para la pena y para la gente que se sentía mal, el único artista que no participó ni en la franja del Sí ni en la del No”.

“Mira: Zalo Reyes fue a Viña. Se ganó la Gaviota y la Antorcha. Zalo Reyes fue sin Ramito de violetas. Fue sin Mi prisionera. Fue sin María Teresa y Danilo. Fue sin Motivo y razón. Fue sin El rey de tus sueños. Y te digo una cosa. Zalo Reyes fue a Viña y nunca me he pegado una repetida”.

“En la televisión no hay programas para que canten los artistas. La televisión te llama para ir a hueás gratis. ¡Gratis! Y más encima, no te atienden tan bien, yo no quiero nada con la tele. Ahora fui al Mega porque ha sido bueno conmigo”.

“Zalo Reyes no está ni ahí con la política ni con los políticos. Dice que nunca ha votado porque desde chico tomó conciencia de que todos los políticos eran iguales. Cuando chico escuché muy clarito a mi abuela que recordaba a Alessandri cuando decía ‘chusma inconsciente que me escuchais’. Y la gente aplaudia. Yo no puedo votar por un hueón así”.

(Sobre Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI) “Pero mijita, yo nada con ese hueón. Se parece al Omar Sharif el hueón. Pico. Si tú escuchaste que alguna vez hablé con Álvaro Corbalán, que lo vi, sí. Sí lo vi. Pero no quiero hablar de hueones, quiero hablar de Zalo Reyes. ¿Hablar de ese culiao? Pa qué seguir hablando hueás. Hay que olvidarse de estos culiaos. Todos esos hueones han abusado del país y más encima los quieren recordar”.

“Estoy feliz con Dichato, pero Dichato no paga lo que paga Viña, Dichato no tiene premio simbólico. Pero Dichato te da amor, y eso es lo que vamos a buscar. Amor. En cambio, a Viña todos los hueones van asustados. Al festival de Viña me lo meto en la raja. Viña vale callampa”.