Sylvester Stallone habla de su presente: “La redención lo es todo. Desafortunadamente, solo aprendemos a través de errores estúpidos”

No son días simples para Sylvester Stallone. Ocurrió a mediados de julio, pero aún retumba su explosión en contra de Irwin Winkler, a quien en sus redes sociales llamó “sin talento y parasitario”. Su enojo responde a que, a pesar de ser la estrella de todas las películas, de haber escrito la primera y de dirigir otras tantas, no posee ningún control sobre la franquicia Rocky. En sus propias palabras, “es un tema doloroso que me carcome el alma, porque quería dejar algo de Rocky para mis hijos”.

En su dimensión más personal también atraviesa turbulencias. Ayer se anunció que Jennifer Flavin solicitó el inicio de los trámites de divorcio, poniendo fin a 25 años de matrimonio con la estrella de Rambo. Ambos hablaron públicamente en términos cordiales, pero –según documentos revelados por Page Six- en dicha petición la exmodelo alegaría que el actor ha “agotado y desperdiciado de forma intencional los bienes maritales”.

Foto: Robyn Beck / AFP

Durante los primeros de agosto, justo al medio de ambos focos de tensión, Stallone se muestra exultante. Se conecta a Zoom para encabezar una conferencia –en que participa Culto– para hablar de su más reciente largometraje. Se titula Samaritan (Némesis en español) y lo presenta como “casi un reflejo de lo que está pasando”.

“Le digo a la gente que tienes que cuidarte a ti mismo, de eso se trata. Por lo tanto, (esta película) es una especie de historia de advertencia, que cuando a menudo te deshaces de tu héroe, luego tal vez necesites un héroe de regreso, porque simplemente no estás listo para asumir la responsabilidad”, plantea.

La historia que considera contiene metáforas es la de Joe Smith (Stallone), un hombre que por años ha vivido en el anonimato a pesar de que tuvo un pasado glorioso como superhéroe. Es su vecino adolescente (Javon Walton) quien descubre que es el mismo hombre que fue declarado muerto después de una dramática pelea con un villano y lo insta a retomar su identidad en tiempos agitados para la ciudad.

Foto: Metro Goldwyn Mayer Pictures

“No está ambientada en un universo súper fantástico. Está ambientada entre ladrillos y cemento, en los barrios en los que vivimos. Y eso es lo que me gustó de ella”, dice sobre su interés en la cinta dirigida por Julius Avery y que se estrena este viernes 26 en Amazon Prime Video.

“Es un tipo único de superhéroe. Es casi como un Hércules moderno, ese tipo de héroe mítico. Y creo que esos son con los que te puedes identificar. Dices, oh, él puede morir. Quiero decir, si recibe suficientes golpes, se irá”, agrega.

De ese modo, Stallone desmarca a su nuevo filme de sus anteriores experiencias en sagas de superhéroes, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) y El Escuadrón Suicida (2021), en la que le prestó su voz a un entrañable y brutal tiburón antropomorfo.

Foto: Daniel McFadden / Metro Goldwyn Mayer Pictures

“Siempre siento que no hay nada tan identificable como casi ser atropellado por un automóvil, o caminar por un callejón oscuro y que haya una sombra detrás de ti. Eso es muy identificable. Entonces, lo que estoy tratando de decir de una manera incómoda es que tratamos de hacer que los eventos con el peligro sean plausibles, en cierto sentido, e identificables. Eso podría pasarte a ti. Es algo que es muy tangible. No es de otro universo, está aquí mismo en las calles”, agrega.

El gran tema del filme son las segundas oportunidades, un tema que convoca al intérprete, quizás más que cualquier otro. “La redención lo es todo. Desafortunadamente, solo aprendemos a través de errores estúpidos. Tus padres te dicen: ‘No hagas eso. El fuego está caliente’. Dices: ‘Tal vez para ti, pero...’ Y, por supuesto, te quemas”. Y luego pasamos la segunda mitad de nuestra vida tratando de compensar decisiones a veces estúpidas. Redención. Es uno de mis temas favoritos”.

En sus inicios el actor trabajó como portero, cantinero, cortando pescado y como encargado de jaulas de leones, oficios de los que no reniega. “Tienes que ser un poco humilde y comer un pequeño pastel humilde para superarlo todo. Pero aprendes, realmente aprendes”, expresa.

Foto: Daniel McFadden / Metro Goldwyn Mayer Pictures

Tras cinco décadas de trayectoria, ¿qué lo sigue entusiasmando de las cintas de acción?

“No lo sé, pero me gustaría superarlo”, dice entre risas. “Es mitología moderna. Necesitamos estas historias catárticamente. Son criaturas divinas modernas. Lo hemos visto desde la Ilíada y la Odisea de Homero, hasta el Marvel actual. No hay diferencia. Es lo mismo, excepto que se presenta a través de efectos visuales y lo otro a través de la palabra escrita. Así que estoy fascinado con la idea de poder contar historias”.