Las grandes preguntas que dejó el debut de House of the Dragon

Spoilers del primer capítulo de House of the dragon a continuación.

*¿Por qué el Trono de Hierro hiere al rey?

Su aspecto es intimidante. Conformado por las armas de antiguos enemigos del monarca de turno, el Trono de Hierro es el lugar más codiciado de Westeros y, al mismo tiempo, el más peligroso. Lo puede atestiguar el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine).

En su noveno año de reinado atraviesa las turbulencias asociadas a su difusa sucesión, pero también encara amenazas aparentemente menos importantes. En su espalda tiene una herida que se resiste a sanar –provocada supuestamente por el Trono– y, tras una tensa discusión con su hermano, Daemon (Matt Smith), se hiere un dedo de su mano izquierda.

La lógica de la saga literaria creada por George R. R. Martin dicta que el Trono de Hierro puede dañar a aquellos gobernantes que percibe como poco aptos para liderar los Siete Reinos. Le ocurrió a Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) en Game of thrones y, según los libros, a Aerys II Targaryen, el padre de Daenerys (Emilia Clarke), también conocido como Rey Loco. Queda claro: las heridas no anticipan un buen futuro para Viserys.

*¿Qué simboliza ese parto extremo?

Si su siguiente hijo es varón, Viserys Targaryen podrá respirar tranquilo. De ese modo se disiparían las dudas sobre si su sucesor más inmediato debería ser su primogénita, Rhaenyra (Milly Alcock), o su impulsivo hermano, Daemon (Matt Smith).

El rey confía en que por fin tendrá un descendiente hombre, e incluso le dice a su esposa que soñó con ello. Pero las labores de parto de la reina consorte Aemma Targaryen (Sian Brooke) se complican cuando se enteran de que el bebé viene en una posición de alto riesgo. El maestre le plantea la disyuntiva al monarca: “Durante un parto difícil, a veces se hace necesario que el padre tome una decisión imposible: sacrificar a uno o perder a ambos”.

Contrariado, Viserys decide por sí solo salvar al niño, aunque eso acabe con la vida de su esposa. Los siguientes minutos son brutales, mostrando los gritos y el charco de sangre que se forma en las sábanas. Y todo ocurre sin el consentimiento de la madre. La descarnada decisión le da un hijo varón al rey, pero este muere horas después, acentuando la tragedia de ese pasaje de la historia.

“Cada parto en esta serie tiene un tema, al igual que las batallas que he filmado en el pasado tienen un concepto central. El tema de esta escena de parto fue la ‘tortura’”, explicó Miguel Sapochnik, director del episodio, a Los Angeles Times.

No será la única escena de ese tipo que muestre House of the dragon (y tal vez no la más difícil de ver), una producción menos fragmentada que Game of thrones que decidió otorgarle un lugar central a los nacimientos de su atribulada familia protagonista.

*¿Qué significan los sueños para los Targaryen?

Fue un sueño lo que salvó de la extinción a los Targaryen. Daenys la Soñadora profetizó que una catástrofe acabaría con el reino de Valyria, una visión que gatilló que la familia se mudara a Dragonstone, desde donde fueron testigos de la debacle de su tierra natal.

Es lo que al final del primer capítulo de House of the dragon le cuenta Viserys Targaryen a Rhaenyra, su hija mayor. Ese relato sirve como anticipo de un secreto que ha pasado de generación en generación, otra profecía que tuvo un ancestro: Aegon Targaryen anticipó que se acercaba un largo invierno que acabaría con el mundo de los vivos y que cuando ese momento llegara un Targaryen debía estar sentado en el Trono de Hierro.

Aegon llamó a su sueño La canción de hielo y fuego, o sea, el título de la saga literaria creada por George R. R. Martin. Sin ponerle nombres, aquello que anticipó fue la llegada de los caminantes blancos y la irrupción de su linaje, encarnado por la alianza entre Daenerys Targaryen y por Jon Snow, nacido como Aegon Targaryen.

*¿Quién es el espadachín que derrotó a Daemon Targaryen en el torneo?

Para honrar el nacimiento del nuevo hijo de Viserys Targaryen, se organiza un torneo de justas en Desembarco del Rey. Como esto es Game of thrones (y una cinta de fantasía de Disney), durante su desarrollo vuelan las extremidades y las vísceras de los competidores. Al final de la jornada que reunió a todos los habitantes de la ciudad se enfrentan dos contendientes: Daemon Targaryen, principal aspirante a la sucesión del Trono de Hierro, y Ser Criston Cole (Fabien Frankel).

Primero, se baten cada uno con sus caballos y luego únicamente con sus armas cuerpo a cuerpo. El hermano del monarca comienza sacando ventaja, pero termina perdiendo en ambos formatos. No puede ante un hombre que, a diferencia de él, no tiene derecho a tierras ni títulos.

Aunque el primer capítulo no lo revela, las raíces de Criston Cole están en Dorne, conocida en Game of thrones como la tierra de Oberyn Martell (Pedro Pascal) y de Ellaria Sand (Indira Varma). “Él no es lo que crees que va a ser. En el transcurso de la serie, él cambia mucho”, señaló Frankel a la edición británica de la revista Vogue. Aquí hay otro personaje a no perder de vista a lo largo de la temporada.

El segundo episodio de House of the dragon se estrenará este domingo 28 a las 21:00 (HBO y HBO Max).