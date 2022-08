Britney Spears lo hace de nuevo: la diva regresa a la música en explosiva colaboración con Elton John

Es oficial. Tras seis años de silencio y a meses de liberarse de la tutela paterna, Britney Spears ha vuelto a la música con Hold me closer, una relectura de Tiny Dancer junto a Elton John. Una colaboración que marca su primer lanzamiento desde el álbum Glory, de 2016.

Se trata de una pista con vocación de pista. En principio se escucha a Spears y a Sir Elton cantar parte de The One, un tema del inglés de 1992, para luego pasar al memorable coro de Tiny Dancer (”Hold me closer, tiny dancer”), la canción de 1971 que el pianista trabajó junto a su habitual colaborador, el letrista Bernie Taupin.

Además, la canción mezcla fragmentos de Don’t Go Breaking My Heart, el discotequero sencillo de 1976 que el inglés grabó originalmente junto a Kiki Dee.

“Estoy absolutamente encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Britney Spears”, dijo Elton John en un comunicado. “Ella es realmente un ícono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y suena increíble en este disco. La amo mucho y estoy encantado con lo que hemos creado juntos”.

Según la información replicada en los medios, la iniciativa de la colaboración la tuvo Britney. Esta se habría grabado en julio en un estudio de Beverly Hills junto con el productor Andrew Watt. Por el lado de Elton John, supone una nueva reunión con un nombre pop del momento, como ya lo hizo con Dua Lipa, Miley Cyrus y Lady Gaga.