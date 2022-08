Los Targaryen alargan su vida: House of the Dragon tendrá segunda temporada

Su debut fue vibrante. Ambientada casi 200 años antes que Game of thrones, House of the dragon aterrizó en la pantalla el domingo pasado, esbozando una disputa de ribetes trágicos entre los ancestros de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Su primer episodio confirmó que la ficción seguirá la pauta establecida por su serie madre y que el mundo basado en la saga de George R. R. Martin continúa despertando un elevado interés en el público.

Foto: HBO

Así lo respaldaron las marcas que rompió el capítulo de estreno del spin-off, desde ya el lanzamiento más exitoso de la historia de HBO y la plataforma HBO Max.

Tras ese primer apronte, este viernes la compañía anunció la renovación de la serie para un segundo ciclo.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the dragon ha logrado con la temporada 1″, dijo en un comunicado de prensa Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO.

“Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como televisión imperdible. Muchas gracias a George (R. R. Martin), Ryan (Condal) y Miguel (Sapochnik) por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados de seguir dando vida a la épica saga de la casa Targaryen con la temporada 2″.

Los reportes han señalado que el plan de los creadores sería realizar entre tres y cuatro ciclos, aunque esa configuración siempre puede estar sujeta a cambios.

El segundo capítulo de House of the dragon se estrenará este domingo 28 de agosto a las 21:00, a través de HBO y HBO Max (los lunes en la plataforma VTR+).