Guns N’ Roses: la vuelta de la formación noventera que terminó en solo una ilusión

La ilusión estaba. A fines de agosto, comenzó a compartirse en redes sociales una foto del exguitarrista de Guns N´ Roses Gilby Clarke arriba de un avión con la escritura “nos vemos en Brasil”. De inmediato las páginas de redes sociales dedicadas a banda de Axl Rose, Slash y Duff Mckagan comenzaron a especular sobre una posible participación del guitarrista en Guns N´ Roses, debido a que el conjunto comenzaba en septiembre la gira sudamericana en el país de las caipiriñas y la samba.

El grupo agendó 10 fechas en ese país, la primera el 1 de septiembre en la ciudad de Manaos para siete días después tocar en Rock in Río. Misma gira que los tendrá en Chile el 5 de octubre.

El mismo 31 de agosto una nueva foto aumentó las esperanzas de ver esa reunión histórica. Clarke se encontraba junto a Matt Sorum en Sao Pauo, fumando un cigarrillo y cenando.

La mesa estaba servida. Dos exgunnners en el mismo país en que se encontraba la banda hacían pensar que habría alguna reunión que recordara a la alineación de los exitosos discos Use Your Illusion I y II en una de esas fechas, posiblemente en Rock in Rio, uno de los festivales más icónicos del cono sur y donde Guns ha tenido cuatro participaciones a lo largo de su historia.

Sin embargo, la ilusión se acabó. El 3 de septiembre se conoció que Sorum y Clarke participarían de un show privado para 300 personas junto al cantante de Skid Row, Sebastian Bach, y al célebre guitarrista de ZZ Top, Billy Gibbons. El evento fue organizado por la empresa de tecnología Sthorm, de la cual Sorum es cofundador, y también tuvo dentro de sus invitados al astro brasilero del fútbol Ronaldo. Paulo Baron , jefe de la compañía de entretenimiento Top Link Music, presente en la cita compartió videos del show, donde se puede ver que la banda tocó canciones de Guns, como Paradise City y Welcome to the jungle.

Bach, Clarke, Sorum y músicos invitados en escena.

Para terminar con las posibilidades, el jueves 8 Guns N’ Roses se presentó en Rock in Rio en un show de 24 canciones, donde Sorum y Clarke no figuraron ni en las cómicas.

Si bien el Clarke y Sorum no son parte de la formación original de los angelinos, formaron parte de la época donde el conjunto alcanzó la cima a comienzos de los noventa. Período que dejó de icónicos shows, como el de Tokyo 92 y la primera venida a Chile de la agrupación en 1992.

Las salidas de ambos no fueron en los mejores términos. Según el libro biográfico de Slash, a mediados de los noventa, cuando la banda era pura tensión y guerras de egos, Axl despidió a Clarke por considerar que “siempre fue un músico contratado y que no podía componer con él”. Slash se fue en 1996 y Duff en menos de un año después de eso. Luego, Matt, quien ya había tenido problemas con Axl donde casi terminan a los combos, fue despedido. Slash piensa que “al parecer, (Matt) me defendió durante un ensayo en el que fui difamado, y ese fue su final”.

Si bien aún quedan varias fechas donde Guns N’ Roses tocará en Brasil, una de ellas en Sao Paulo, el 24 de septiembre, hoy ya se ve poco probable que ello se llegue a concretar. “El ayer no tiene nada para mí”, diría Rose.