Muere el escritor español Javier Marías a los 70 años

Este domingo, el destacado novelista español Javier Marías Franco falleció a los 70 años, según informó la editorial Alfaguara, que lo publicaba. Esto, en la ciudad de Madrid, de donde era originario.

Marías, quien padecía una neumonía desde hace un mes, publicó 16 novelas, entre ellas la trilogía Tu rostro mañana, publicada entre 2002 y 2007. Su última novela fue Tomás Nevinson, en 2021; y este 2022 llegó a los escaparates con ¿Será buena persona el cocinero?, que reunía sus columnas en el diario El País. También hizo trabajos como traductor.

Sus libros han sido traducidos a 46 idiomas y han vendido casi nueve millones de ejemplares en 56 países, según consta en el sitio web de Alfaguara.

Marías recibió varios galardones por su trabajo. El año pasado fue elegido miembro de la Royal Society of Literature británica como escritor internacional. Obtuvo -entre otros- el Premio Herralde de Novela (1986), por El hombre sentimental; el Premio Iberoamericano de Letras José DonosoJosé Donoso (2008); y el Premio Formentor (2013).

En sus últimos años, como señala el matutino El País, Marías debió someterse a una dolorosa operación de espalda poco antes de la pandemia, y pasó sus últimos años recluido en Madrid, y la de su esposa, Carme López Mercader, en Barcelona.

En mayo de 2022 concedió la que fue su última entrevista, justamente con El País, en la que reflexionó sobre el reconocimiento a su obra, cosa que lo tenía sin cuidado. “A medida que cumplo años, menos me importa todo eso. Si me consideran, me alegro, lo agradezco, pero si no me consideran, no me importa tampoco. En mi caso todo lo que tenía que pasar, ya ha pasado en gran medida. No me puedo quejar, he tenido mucha suerte”.