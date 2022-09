Contra el tiempo y con la misma carpeta de Coldplay: así se monta el show de Daddy Yankee

En turnos de día y noche trabaja el equipo de producción de 3.500 personas a cargo de montar el gigantesco escenario de más de 22 metros de ancho, en que se presentará Daddy Yankee en sus tres shows sold out en el Estadio Nacional (27, 28 y 29 de septiembre), en el marco de su gira de despedida La última vuelta tour. Un desafío técnico de marca mayor, ya que los shows de Coldplay en el mismo lugar cerraron la noche del sábado 24, por lo que se debió trabajar rápido en el desmontaje para luego dar paso a la estructura de los shows del Big Boss.

Para lograr el desafío, hace dos meses se reunieron equipos de las productoras DG Medios (a cargo de Coldplay) y el de la productora Bizarro que ha gestionado esta y otras visitas anteriores de la leyenda del reggaetón. “Hace dos meses nos reunimos con ellos a conversar. Esto es histórico e inédito, porque nunca antes se había un hecho un traspaso prácticamente entre una producción tan grande y compleja como la de Coldplay, a otra tan grande y compleja como la de Daddy Yankee”, explica Daniel Merino, productor del evento.

Tras las reuniones se zanjó la forma en que se llevaría a cabo el proceso. “El sábado 24 fue el último show de Coldplay en el Estadio, en la noche ellos [DG Medios] desmontaron varias de sus cosas, y al día siguiente a las 8 de la mañana reiniciaron actividades y a esa misma hora, junto con ellos, entramos a trabajar -cuenta Merino-. El escenario de Coldplay era bien particular porque no tenía ni techo ni paredes, es muy distinto a lo que necesita Daddy Yankee, entonces el mayor desafío estuvo ahí, en construir el escenario desde cero desde la base”.

Eso sí, la carpeta protectora para el césped es la misma que se usó para los shows de los británicos, ya que es la que se incluye con el arriendo del recinto de Ñuñoa. “Más allá de que algún proveedor estuviera también en Coldplay, como fue el sonido, el fierro, la estructura, iluminación, se desmontó todo, porque ni siquiera las torres de audio e iluminación que están fuera del escenario van en la misma posición que en los shows de Coldplay -señala Merino-. Fue una buena coordinación que nos permitió traslapar lo que nosotros teníamos poner, y lo que ellos tenían que sacar”.

Daddy Yankee arribó a Chile durante el fin de semana en vuelo privado. Su comitiva de casi 100 personas llegó en dos aviones junto a toda la carga de equipos, que incluyen 800 luces y una serie de pantallas que abarcan casi mil metros cuadrados. Con la experiencia de haber producido varios shows del Big Boss, incluyendo el que acaba de realizar el 24 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Merino explica la función de las pantallas. “Él en sus shows hace una interacción entre las visuales de muy buena calidad, con él mismo. Eso le permite estar en dos partes del escenario y uno se pregunta cuál es el real, pero la calidad es tan buena que parece un holograma”.

Desde la productora descartan que el artista haga más actividades en la ciudad, atendiendo al exigente calendario de la gira, que acaba de cerrar su tramo norteamericano y que recientemente abrió la etapa latinoamericana. Además, cuentan que no ha realizado exigencias en particular. “He tenido la oportunidad de hacer como 7 conciertos de él y nunca ha tenido exigencias. Es de los pocos artistas que se ha mantenido como es desde el día que lo conocemos, es una persona muy tranquila, no pide nada más que su habitación y su vehículo. Nada más”.

Refuerzo de carabineros y cortes de calles

Para cada día de evento, se espera unas 60.000 personas lo que genera un impacto en las cercanías, en particular con la demanda por estacionamientos ya que los del Estadio Nacional no están disponibles debido a las remodelaciones de cara a los juegos Panamericanos. Algo que ya se pudo observar durante los shows de Coldplay con autos estacionados en las entradas de las casas aledañas, lo que generó molestia de los vecinos y más de 1032 infracciones de tránsito tomadas por los inspectores municipales, según detalló la alcaldesa de la comuna, Emilia Ríos en conferencia de prensa durante esta jornada.

“El llamado es evitar este tipo de problemas y que usemos el transporte público. Hemos estado trabajando en coordinación con el IND para que podamos llegar acuerdos sobre la calendarización de los shows, tener espacios entre ellos y tener medidas de ruido, que ha inquietado mucho a vacinas y vecinos, las cotrapartes están muy dispuestas para ello”, señaló la jefa comunal.

Por ello, las autoridades remarcaron el llamado a concurrir al evento usando el transporte público. El sistema RED será reforzado con salidas a Puente Alto, San Joaquín, Providencia, Peñalolén, Maipú y Pudahuel, a partir de las 23.30 horas. “No estaba permitido estacionar alrededor de este perímetro, se están tomado medidas tanto en la coordinación con el Municipio como con carabineros, habrán cortes de tránsito que se informarán durante la jornada, pero el llamado a la ciudadanía es que se ha hecho un reforzamiento en el plan de movilidad por lo que pueden planificar su viaje”, señaló Constanza Martínez, la delegada presidencial de la RM.

El evento tendrá refuerzo de seguridad con 400 guardias más otros 200 de apoyo, además de una dotación de 250 carabineros. “Estuvimos con las autoridades, la Delegada presidencial, la alcaldesa de Ñuñoa, el Jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, y están llanos a colaborar en un trabajo conjunto, porque Coldplay sirvió para aprender que hay cosas que se pueden hacer distinto, porque de la otra forma no funciona”, detalla Daniel Merino.

“Se aumentó la dotación de carabineros de tránsito, hay cortes de calle programados y quiero precisar que el problema de los estacionamientos no es temporal, sino que se volvió permanente y eso provoca que las autoridades tengan que buscar soluciones que sean permanentes porque se vienen los Panamericanos. El llamado a la gente es que ojalá venga en transporte público, RED bus reforzó su servicio”, agrega el productor.

Asimismo, como se ha visto en shows de otras productoras, en el evento se desplegarán monitores que orientarán al público. “Es un servicio que se llama Bizarro yo te ayudo -detalla Merino-. Más de 100 monitores que van a estar con un peto morado, dedicados de forma exclusiva a dar orientación e información a que su experiencia sea mejor y también ayudar a las personas que tengan problemas de movilidad, para que puedan llegar a los lugares correctos”.

El refuerzo del transporte público no incluye el metro, el que funcionará en su horario normal, hasta las 23.00 horas. “Nosotros hicimos a solicitud a Metro de alargar el servicio -revela Merino-. Pero desafortunadamente para Metro tres días de cierre más tarde no solo tiene un costo importante, sino que había cosas como mantención de los trenes que se desprogramaba. Hay temas logísticos importantes que entendemos y esperamos a futuro poder trabajar de la mano con ellos, entendiendo que es un camino que tenemos que hacer juntos porque recién están volviendo los conciertos en el Estadio Nacional”.