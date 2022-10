Brian Johnson no soportó ver a Axl Rose cantando en AC/DC: “Es como ver un extraño en tu casa”

El cantante de AC/DC, Brian Johnson, admitió que le fue difícil ver a Ax Rose ocupar su lugar tras verse forzado a retirarse por orden médica, ya que corría el riesgo de perder la audición.

En 2016, Johnson tuvo que alejarse de los escenarios. Pero como la banda tenía compromisos que cumplir, tomaron al vocalista de Guns N’ Roses en su lugar. Una experiencia, que según el portal especializado Ultimate Classic Rock, el músico detalla en su autobiografía The Lives of Brian.

Según Johnson, quien a su vez tomó el puesto de cantante de la banda tras la sorpresiva muerte de Bon Scott en febrero de 1980, no fue capaz de ver imágenes de Axl Rose ocupando su lugar.

“Me dijeron que hizo un gran trabajo, pero no pude verlo, especialmente cuando lo has estado haciendo durante 35 años. Es como encontrar a un extraño en tu casa, sentado en tu sillón favorito”.

Pese a todo, Brian Johnson (de 75 años), señala que entendía el fondo del asunto. “No guardo rencor. Fue una situación difícil. Angus y los muchachos hicieron lo que sintieron que tenían que hacer. Dicho esto, después de que la banda emitiera un comunicado confirmando que me iba de la gira y deseándome todo lo mejor para el futuro, no podía relajarme ni concentrarme en nada, simplemente siempre estaba ahí”.

“Parte del dolor fue que me culpé a mí mismo -agrega-. Durante la mayor parte de mi carrera, había estado en la banda más ruidosa del mundo. Volaba constantemente. Volaba incluso cuando sabía que no estaba bien”.

Sobre lo que sentía en ese momento, Johnson lo definió de manera muy particular. “Durante un tiempo, la gente me preguntaba si estaba deprimido, pero la depresión es tratable. Mi pérdida auditiva no lo era. Lo que sentía no era depresión. Era algo más cercano a la desesperación”.

Brian Johnson finalmente volvió a la banda en 2020, para grabar el álbum Power Up.