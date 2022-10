De The Crown 5 a Sebastián Lelio con Florence Pugh: los estrenos de Netflix para noviembre

Series

Manifiesto: Temporada 4 (4/11/2022)

Entre el dolor y la desventura, la familia Stone y los pasajeros del vuelo 828 buscan el verdadero sentido de sus llamados entre señales inquietantes.

Merlina (23/11/2022)

Brillante y un poco muerta por dentro, Merlina investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

The Crown: Temporada 5 (9/11/2022)

Diana y Carlos libran una guerra mediática. El papel de la monarquía es objeto de debate y la reina Isabel II enfrenta su mayor reto hasta la fecha.

Élite: Temporada 6 (18/11/2022)

Todos buscan algo este año en Las Encinas, ya sea amor, venganza o millones de seguidores. ¿Pero lograrán todos salir con vida?

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra - Temporada 2: Australia (11/11/2022)

Zac y Darin tienen una aventura reveladora en Australia, donde exploran la rica biodiversidad y cultura... y los esfuerzos para protegerlas.

Blockbuster (3/11/2022)

El gerente del último Blockbuster lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y sentimientos complicados.

Muertos para mí: Temporada 3 (17/11/2022)

Un atropello lo empezó todo para Jen y Judy. Ahora, otro impactante accidente altera el futuro de su amistad. Todos los caminos conducen a esto.

Jóvenes altezas: Temporada 2 (1/11/2022)

Wilhelm, reacio a aceptar sus nuevas responsabilidades como miembro de la realeza, teme que su título le haga renunciar a todo lo que le importa.

1899 (17/11/2022)

Llenos de esperanza, los pasajeros de un barco rumbo al nuevo mundo se ven inmersos en una pesadilla cuando encuentran otra embarcación a la deriva.

Goles en contra (2/11/2022)

Esta serie basada en el caso de asesinato de Andrés Escobar explora el vínculo entre el fútbol y los cárteles durante los 1980 y 1990 en Colombia.

Warrior Nun: Temporada 2 (10/11/2022)

Junto con nuevos aliados, Ava y sus hermanas de la orden se unen para derrotar a un falso profeta dispuesto a dominar el mundo.

Alguien está mintiendo: Temporada 2 (16/11/2022)

Alguien se incorpora a los Cinco de Bayview mientras aparecen textos de una misteriosa figura, Simon dice, que sabe muy bien lo que ellos hicieron.

El primer amor (24/11/2022)

Jóvenes, libres y locos de amor. Cuando eran adolescentes, el mundo era suyo; de adultos, sus vidas están apagadas, como si les faltara algo.

Canto para no llorar, Arelys Henao (23/11/2022)

Arelys Henao persigue su sueño de convertirse en cantante en este drama lleno de música inspirado en la vida de la icónica artista colombiana.

¡Huye y gana! (15/11/2022)

En una carrera contrarreloj, las celebridades participantes intentan aventajar a cazadores vestidos de negro para ganar un gran premio en efectivo.

Trabajo incógnito: Parte 2 (18/11/2022)

En esta organización secreta, todas las teorías conspirativas son ciertas, y mantenerlas en secreto es una tarea muy difícil a tiempo completo.

Bajo el paraguas de la reina (19/11/2022)

Una vehemente reina intenta educar a sus rebeldes hijos para que uno de ellos sea el futuro rey, pero sus rivales solo piensan en usurpar el trono...

Riverdale: Temporada 6 (16/11/2022)

La oscuridad no tiene límites: Archie, Betty, Cheryl, Veronica y Jughead enfrentan otra temporada de incertidumbres y misterios en su pueblo natal.

Películas

Enola Holmes 2 (4/11/2022)

Enola acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos —y a su hermano Sherlock para resolver el misterio.

El País de los Sueños (18/11/2022)

Con un excéntrico compañero, una joven huérfana se aventura al País de los Sueños para encontrar una perla mágica y cumplir su mayor deseo.

El prodigio (16/11/2022)

En 1862, una enfermera atormentada viaja desde Inglaterra hasta una aldea remota de Irlanda para investigar el supuesto ayuno milagroso de una niña.

Navidad de golpe (10/11/2022)

Después de perder la memoria en un accidente de ski, una heredera engreída termina bajo el cuidado de un viudo y su hija durante la época de Navidad.

Navidad contigo (17/11/2022)

Al concederle el deseo a una joven fan de conocerla en persona, una cantante pop encuentra algo más que inspiración para su nuevo éxito navideño.

Una peli de fútbol... y mutantes (9/11/2022)

Cuatro superfans del fútbol se unen para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades, después de que un científico malvado les roba su talento.

El dragón de papá (11/11/2022)

Un chico viaja a la misteriosa isla Salvaje, donde se enfrenta a bestias feroces y entabla una amistad que durará toda la vida.

El diario de Noel (24/11/2022)

Un novelista conoce a una mujer que busca a su madre biológica. ¿El diario encontrado podrá revelar lo que ocultan sus pasados... y sus corazones?

Un hombre de acción (30/11/2022)

En este drama inspirado en la vida de Lucio Urtubia, un anarquista planea una ingeniosa operación de falsificaciones contra uno de los mayores bancos.

Bala perdida 2 (10/11/2022)

Tras limpiar su nombre, el genio de la mecánica Lino tiene un solo objetivo: vengarse de los policías corruptos que mataron a su hermano y a su mentor.

Monica, O My Darling (11/11/2022)

Un experto en robótica decide unirse a un plan criminal cuando un apasionado romance toma un giro inesperado, pero nada ni la muerte es lo que parece.

Las nadadoras (23/11/2022)

Desde la devastada Siria hasta los JJ. OO. de Río 2016, dos hermanas nadadoras ponen sus corazones en una causa heroica.

Un príncipe en Nueva York (30/11/2022)

Un príncipe africano no se conforma con su hermosa prometida, así que viaja a EE. UU. en busca de alguien que se enamore de él, no de su riqueza.

Atrápame si puedes (16/11/2022)

Un agente del FBI debe capturar al astuto Frank Abagnale Jr., pero el estafador no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución.

Como si fuera cierto (17/11/2022)

Poco después de mudarse a un nuevo hogar, David recibe una visita indeseada: el espíritu de Elizabeth Masterson, quien afirma que esa es su casa.

Documentales y especiales

Trevor Noah: I Wish You Would (22/11/2022)

El comediante Trevor Noah nos cuenta sobre aprender alemán, hablar mal de los muertos, juzgar en películas de terror y la comida india en Escocia.

Los entresijos de la FIFA (9/11/2022)

Disputas, controversias, poder, política internacional. Una investigación revela la historia de la FIFA y cuánto cuesta organizar un Mundial.

La captura del enfermero asesino (11/11/2022)

Este documental revela cómo se demostró que un enfermero de cuidados intensivos asesinaba a sus pacientes y lo cerca que estuvo de nunca ser culpado.

Niños y familia

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 6 (1/11/2022)

Gabby, Pandy y sus amigos gatunos viven nuevas aventuras en la casa de muñecas mágica, donde juegan a disfrazarse, ser superhéroes y mucho más.

Teletubbies (14/11/2022)

Los amigos Tinky‑Winky, Dipsy, Laa‑Laa y Po están de vuelta para más aventuras mientras aprenden en esta colorida actualización de la serie clásica.

¡El show de Cuphead!: Temporada 3 (18/11/2022)

No te pierdas las peripecias del impulsivo héroe Cuphead y de Mugman, su hermano influenciable, en esta serie animada basada en el exitoso videojuego.

Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2022

My Little Pony: Deja tu marca - Capítulo 3 (21/11/2022)

Es el Día de los Deseos. ¿Los amigos podrán celebrar esta tradición especial y regresar a tiempo para intercambiar regalos para Sunny?

Príncipe de los dragones: Temporada 4 (3/11/2022) l

Dos años más tarde, mientras Claudia se mete en el mundo de la magia oscura, Callum, Ezran y sus amigos buscan impedir que libere al poderoso Aaravos.

Anime

APARI3NCIAS (4/11/2022)

En una sociedad donde las apariencias sí importan, un adolescente marginado lleva una doble vida alternando entre dos cuerpos muy diferentes.

Llegando a ti (1/11/2022)

Una adolescente con un apodo singular debido a su apariencia empieza a salir del cascarón cuando se hace amiga de un chico popular de la escuela.

Llegando a ti 2 (1/11/2022)

Los sentimientos entre Sawako y Kazehaya se intensifican, pero, entre los eventos de la escuela y los días festivos, ninguno logra expresar su amor.