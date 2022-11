La visita a Chile en que Pablo Milanés se enojó con la PDI: “Llego aquí y me trata como un delincuente”

La relación de Pablo Milanés con Chile tuvo variados episodios, pero uno menos conocido ocurrió en abril de 2016, en una visita que el cubano agendó a Concepción. En esa oportunidad acusó hostigamiento por parte de la PDI al realizar el control migratorio.

El artista cubano llegaba a la capital del Bio Bio para presentarse en el Gimnasio Municipal. Fue entonces que que a su arribo acusó que debió pasar por 2 controles en el aeropuerto, al que se le sumó otro a su llegada a la región.

“He pasado por dos aeropuertos aquí, he presentado mis documentos, como cualquier cuidadano, y llego aquí y me trata como un delincuente: ‘dame los documentos otra vez’”, le dijo el cubano a la radio Cooperativa.

“Yo le voy a cantar al pueblo -añadió-. Quien estuvo 26 años sin venir aquí, por preservar la dignidad y el respeto de este pueblo, para no cantarle a Pinochet. Y viene la policía y me trata con ese irrespecto (sic). ‘Enséñame tu carnet’, como si fuera un delincuente”.

El cubano estaba muy molesto con la situación. “Si yo hubiera tenido que venir clandestino, venía con el MIR -señaló-. No venía ahora clandestino, para que ellos sepan cuál es mi trayectoria. Entonces, no admito que me traten así. Si eso se lo hacen a todos los artistas, lo siento por todos los que lo admiten. Eso es inadmisible aquí en Chile. Si eso es una ley, si eso es una forma, se debe echar abajo”.

En su reporte, Cooperativa señaló que la PDI tenía en la mira a 6 integrantes cubanos del staff del cantautor, ya que no tenían permiso para trabajar en Chile. De allí el particular celo hacia el artista. En esa ocasión, el productor del concierto, , Carlos Córdoba, explicó a la misma radioemisora: “Lo que pasó fue que justo cuando él venía ingresando al recinto, la Policía de Investigaciones estaba haciendo la rutina de pedir documentación, visas y eso”.

“El (Milanés) se sintió ofendido, sintió que le estaban haciendo un control de identidad. Cosa que si bien es regular que en los conciertos que la Policía de Investigaciones requiera documentaciones, al parecer Pablo no lo tomó de la mejor manera”, cerró.