Glass Onion: la película de Netflix triunfa en los cines de EE.UU.

El fin de semana de Acción de Gracias lo ganó Netflix. Terminada la festividad estadounidense, la película Glass Onion: Un misterio de Knives out logró una taquilla que la posiciona como la mayor triunfadora de los últimos días.

Aunque la plataforma de streaming no libera las cifras en cines de sus estrenos, los expertos calculan que el filme recaudó entre US$ 12,7 y US$ 13 millones.

Eso la posiciona por debajo de Pantera Negra: Wakanda por siempre (US$ 64 millones) y Un mundo extraño (US$ 18,6 millones), pero con un matiz: Glass Onion se lanzó en menos de 700 complejos de EE.UU., y estos la tendrán en cartelera sólo durante una semana.

Esas son las condiciones que fijó Netflix para la película dirigida por Rian Johnson, secuela de Entre navajas y secretos (Knives out, 2019), que totalizó US$ 313 millones.

Protagonizada nuevamente por Daniel Craig, la historia sigue al detective Benoit Blanc en la investigación de una muerte en una isla privada de Grecia.

El elenco lo componen Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson, Ethan Hawke.

Al catálogo de la plataforma de streaming llegará el próximo 23 de diciembre.