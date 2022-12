Cinco claves que definirán el show de Harry Styles en Chile

Una de las temporadas de conciertos más excitantes de los últimos años (con pasos de artistas como Dua Lipa, Coldplay, Bad Bunny, Daddy Yankee) llega al final del año, con uno de los shows más esperados de la temporada. La presentación del inglés Harry Styles, esta noche desde las 21.00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, promete ser un encuentro con una estrella del pop que llega al país en el mejor momento de su carrera.

1. Love on Tour: la gira que lo trae al país

El regreso de Styles al país (tras su debut en 2018 en el Movistar Arena) fue anunciado originalmente en 2019. Pero debido a la pandemia, la gira se postergó en dos ocasiones hasta la reapertura de los shows en vivo. Por ello, el ex One Direction recién pudo volver a la carretera en septiembre de 2021, en Las Vegas, Nevada. De allí que en rigor, la gira sirve de apoyo para el segundo y tercer disco del artista, Fine Line (2019) y Harry’s House (2022), lanzado esta temporada.

Hasta ahora, la gira se había concentrado en los mercados de EE.UU y Europa, el que incluyó una serie de 15 de fechas en el célebre Madison Square Garden, de Nueva York. En la prensa internacional hay buenas críticas, las que destacan el manejo escénico del inglés, a tono con su estatus de estrella pop. “Carisma fuera de serie, exuberancia colectiva, banda decentemente competente y, sin embargo, en el centro de todo, Styles era inescrutable”, destacó el crítico Jon Caramanica en el New York Times.

Mientras, la crítica Kitty Empire, de The Guardian (con su habitual afecto hacia los artistas británicos), no escatimó elogios para su show en el Brixton Academy de Londres, en mayo de este año. “Ed Sheeran podría estar llenando la mayoría de los estadios del Reino Unido varias veces en las próximas semanas, pero Styles es el hombre del momento, bailando alrededor del escenario como si nadie lo estuviera mirando”.

2. Guiños al presente, pero convencional

Harry Styles es la estrella masculina del momento, en una era dominada por las solistas femeninas y la música latina. Consciente de su estatus, y como parte de su despliegue, el británico ha sabido incorporar diálogos con el presente, aunque sin ser demasiado rupturista (esto es pop, no indie). Por ello, en los shows suele hacer guiños a la comunidad LGBT, al lucir la bandera multicolor en el escenario.

No es lo único. “Styles es una especie de estrella del pop tremendamente actual: tres de cada cinco de su banda son mujeres y ondea no solo una bandera del arcoíris, sino también una ucraniana”, destaca la reseña de The Guardian. Acaso puede parecer un gesto fácil, que ha sido replicado por otros tantos; por ejemplo, en el pasado show de Guns ‘N’ Roses en Santiago, con un par de banderas del país invadido por Rusia a cada costado del escenario, además de un video descafeinado y poco novedoso.

Harry Styles

Pero en el caso de Styles, los guiños son más bien parte incidental de un show que se concentra en su figura y en sus canciones, evitando ir mucho más allá. Un detalle que también advirtieron en el New York Times. “Aunque la discusión pública sobre Styles a menudo se centra en su vida amorosa o las formas en que coquetea con la fluidez de género, su programa real es convencional y casto”.

3. Set cargado a Harry’s House y Fine Line

Como el arranque de la gira coincidió con la pandemia, y solo este año el inglés publicó nuevo material, el set de gira se concentra en sus últimos trabajos. En el tramo latinoamericano del Love on Tour (que además de Chile incluye pasos por México, Colombia, Perú, Argentina y Brasil), ha presentado un repertorio de 20 canciones, de las que incluye 9 de las 13 canciones del álbum Harry’s House, como sus sencillos As it Was, Late Night Talking y la optimista Music for a Sushi Restaurant, con la que suele abrir los shows.

Asimismo, el set incorpora siete canciones de Fine Line (2019), el álbum que marcó el ascenso de Styles como hombre fuerte del pop. Allí pasan temas como Watermelon Sugar, Adore You, Lights Up, entre otras. También hay un guiño a sus días en la boy band One Direction con la inclusión de What makes you beautiful, uno de los momentos más emotivos de los shows, y marca el tramo final de la presentación al enlazarla con Late Night Talking.

4. Accesos y desvíos

El show de esta noche en el Bicentenario de La Florida tendrá cierres de calles aledañas, como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica, además de un tramo de la calle Enrique Olivares entre Colombia y Costa Rica, cerrado solo para los asistentes al evento. En las intersecciones habrá control de acceso para asegurar que las personas tengan el ticket para asistir al show.

5. Apertura de puertas, recomendaciones y horarios

La apertura de puertas del Estadio está programada a las 15.00 horas. No se permitió a los fans acampar en las cercanías (como ocurrió en Colombia) y se recomendó a los asistentes cuidar la hidratación, atendiendo que para esta jornada se esperan 28º de temperatura.

Pero a su vez, la medida claramente busca evitar los desmayos ocurridos en el pasado show del artista, el 27 de noviembre en Colombia. La prensa internacional, detalló que los servicios médicos atendieron a 279 afectados a consecuencia del calor, la ansiedad, y las largas horas que pasaron muchos chicos esperando por una buena ubicación. Eso obligó a Styles a detener el show por algunos momentos para que los asistentes paramédicos pudieran sacar a las personas afectadas.

El show de Harry Styles está programado para las 21.00 horas, tras el número de apertura a cargo de la cantante jamaiquina Koffee, a las 20.00.