Una Noche en Medellín: la historia de gloria y frustración tras el tema más escuchado en Chile en 2022

¿Puede una canción cambiar la vida de una persona? Al menos eso le ocurrió al joven Cristopher Álvarez. Un chico de La Serena que de niño conoció el reggaetón y desde 2017 empezó a rapear bajo el nombre de Cris MJ, tras una adolescencia compleja en que no terminó el colegio e incluso fue detenido por hurto. Pero la música fue su salida. “Cuando era chico, mi mamá no me ponía dibujos animados, me ponía videos de reggaetón. Ya después del 2011 empecé a escuchar Ñengo Flow, y todo eso”, detalló el joven artista a Culto.

Así empezó a publicar sus primeros sencillos en 2019, con temas como Locura y maldad, Te fuiste con otro y Los malvekes, una exitosa colaboración con Marcianeke y Simón la Letra. Este último le dio una visibilidad que lo puso en la mira de algunos productores, y fue clave para lo que vendría después.

Cris MJ pasó de ser un joven emergente a un fenómeno con el hit Una noche en Medellín. En Chile, aquella fue la canción más escuchada del año según la medición anual de Spotify revelada esta jornada. Superó incluso a temas como Ultra Solo (de Polimá Westcoast y Pailita), Me porto bonito (de Bad Bunny), Quédate (de Quevedo y Bizarrap), entre otras. El sencillo también se impuso en el listado que toma solo a los artistas chilenos, lo que se condice con una temporada exitosa que incluso le permitió ser confirmado para el cartel de la edición 2023 de Lollapalooza.

Una noche en la playa

Cris ha detallado que la canción surgió un verano, mientras trabajaba con su productor habitual, Fran C. “Yo estaba con el productor y me dieron ganas de hacer una canción -le contó a El Universo-. Me inspiré en la pista, porque el beat me lo mostró el productor. En ese tiempo, en Chile era verano; entonces, lo hice como para que lo (bailaran) en la playa, en las discotecas”.

¿Por qué una noche en una ciudad de Colombia y no en otro punto? Simplemente salió así, dice Cris. “Me imaginé una noche en Medellín y, aparte de eso, con lo que decía en el coro, sonaba bien. Después la dejé, porque le gustaba a todos”, detalló en la misma charla.

En rigor, antes de ser un hit, Una Noche en Medellín, era una base que tenían el productor Francisco Burgos y su socio Cristián Vergara. Pensaban que podía ser un éxito, pero les faltaba el nombre indicado. “Queríamos hacer algo diferente. Algo más comercial y transversal, que más gente lo escuchara” le dijo Burgos a LT Domingo. Por entonces, Cris MJ había grabado temas con Marcianeke lo que le había dado algún nombre y poco a poco comenzaba a incrementar sus seguidores en redes sociales. Así, fue el elegido.

El tema fue publicado el 20 de enero. Su alcance fue tal, que incluso en marzo pasado la estrella colombiana Karol G había anunciado su participación en un remix de la canción, al que también se iba a sumar De La Ghetto. Sin embargo, todo quedó en nada; De la Ghetto acusó que lo querían “bajar” del remix, y a los pocos días, Karol G finalmente desistió. “En ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado y que al parecer habían varios remix hablados hasta hace dos días que lo anuncié”, escribió la “Bichota” (recientemente confirmada para el Festival de Viña 2023) en sus redes sociales.

Karol G

“Me lo tomé normal nomás, si no podía hacer nada más y ya se había tomado una decisión -le dijo Cris MJ a Culto, al ser consultado sobre lo ocurrido-. Yo confío en Dios nomás y sé que más adelante me la va a devolver. Han pasado cosas así y al final se devuelven porque uno es persona. Ahí hubo personas que estuvieron mal y trataron de culparme a mí porque yo era un talento nuevo. Entonces como ya están en la industria y saben como funciona, trataron de descartarse y a mí me dejaron al medio”.

Para el joven artista, quien acaba de publicar su primer álbum titulado Welcome to my world, en ese episodio también hubo algo de discriminación hacia él, por ser emergente. “Sí pos, es cierto, si a veces la gente se aprovecha porque creen que no tenemos un equipo fuerte y se intentan aprovechar. La idea es que nos creamos fuertes, que no nos pasen a llevar. Da rabia más que nada”.

El alcance de la canción (que superó los 450 millones de streams) fue tal que se coló en el Top 50 global de Spotify, superando los 400 millones de streams a nivel mundial. Un fenómeno latino que tuvo presencia en los listados de países como España, Colombia y otros rincones, lo que le permitió salir en sus primeras giras internacionales. Una historia que, desde las playas y las discotecas, lo posicionó como una estrella.

Escucha Una Noche en Medellín a continuación