Pablito Pesadilla, el DJ de la música urbana: “Al principio no me querían llevar a ciertas fiestas porque me decían ‘es que el nombre es muy flaite’”

Fue el entusiasmo del melómano el que empujó al joven Pablo Garrido Pacheco (28) a dedicarse a la música. Pero a diferencia de otros chicos que parten tocando la guitarra o imitando a sus ídolos frente al espejo, imaginando que cantan frente a una audiencia enfervorizada, su camino fue diferente.

“A mí me gustaba mucho la música -cuenta-. Pero, yo no tenía el talento para cantar. Lo tenía súper claro. Yo quería estar en la música, entonces decía ¿qué hago? ahí conocí a un amigo que era DJ y me empecé a meter en ese mundo, él me enseñó la parte básica del trabajo. De ahí en adelante fue pura experiencia”.

Una experiencia de poco más de una década, en que Pablito Pesadilla comenzó a hacerse un nombre en la escena urbana. Ha trabajado con artistas como Pablo Chill-E, Polimá Westcoast, Cris MJ, Marcianeke, Harry Nach y otros tantos. Su presencia en escena y su manejo con los beats le han dado un reconocimiento tal que recientemente fue confirmado en el Line Up de la edición 2023 de Lollapalooza Chile. Un reencuentro importante para él, ya que antes, en 2019 estuvo en el evento como DJ de Paloma Mami, en uno de los shows más importantes de ese año.

“Lo de Lollapalooza fue un sueño de siempre -cuenta-. Mi primer Lollapalooza fue con la Paloma. Ahí dije ‘tengo que estar acá con mi propio show, como DJ’. Después, el año pasado me invitaron los Power Peralta y Harry Nach, para hacer el tema Bella. Los Power me dieron cinco minutos en que tenía que hacer un mix solo mientras ellos se cambiaban de ropa, ahí salió un video viral que llegó a los 22 millones de visitas en Tik Tok. Entonces le dije a mi mánager: ‘Quiero estar en el Lolla, es el momento’. Se la jugó y lo logramos con mucha constancia, mucha disciplina, mucho trabajo y mucho amor. Eso es un mensaje también para la gente”.

El nombre de Pablito Pesadilla figura en créditos de canciones como Baby Otaku (con Polimá Westcoast), Baby Doll (con Cris MJ y Harry Nach), Casi amor de verano (con Young Cister), entre otros. Por ello, es que poco a poco se le fueron abriendo las puertas para participar en eventos como la Teletón (junto a Polimá y Pailita) y como número de apertura para el show de Bad Bunny en el Estadio Nacional, aunque ya había tocado en el primer show del puertorriqueño en el país, en 2017.

“Fue muy bacán. Tengo que agradecer a quienes me dieron la oportunidad, fue una cosa muy bonita poder hacer bailar a gente, que lo disfruten, que se olviden de sus problemas y entregarles amor a través de la música”.

El trabajo de Pablito Pesadilla, es justamente hacer bailar a la gente. Sus sets están pensados para la pista, al estilo de los DJ’s del primer mundo, pero con un foco particular. “Yo era muy fanático de los DJ de electrónica. Me gustan DJ Snake, Diplo, Skrillex, porque eran todos artistas y yo decía ¿por qué un DJ urbano no puede ser artista? ahí yo me enfoqué. Yo quiero ser como ellos, pero urbano”.

Aunque reconoce que no siempre le ha sido fácil promover el concepto. “Hasta el día de hoy, hay gente que piensa que yo canto en el tema Baby Otaku, pero yo no canto, monté la producción como DJ. Fue un trabajo de muchos años, cambiarle la mentalidad a los productores de los eventos de que los DJ teníamos que salir con foto en flyer, teníamos que estar en el escenario, que la gente nos vea, que sepa quien está tocando. Cuando yo empecé, los DJ tocaban encerrados en una caseta, nadie sabía quien era el DJ, sabían porque había alguna marca de repente. Entonces, cuando partí, fue con esa visión”.

Los comienzos no fueron fáciles. Como otros de su generación, Pablito Pesadilla asegura que sintió los prejuicios hacia él por su cercanía a la música urbana. “Mira, a mí de partida me juzgaban netamente por el nombre. Solo por el nombre no me querían llevar a ciertas fiestas porque decían ‘no, es que el nombre es muy flaite’. Imagínate ¡por un nombre! entonces desde ahí tuve que trabajar y demostrarle a todos que en realidad el nombre no tiene nada que ver con el talento. La vida de nosotros no tiene nada que ver con eso. Somos personas que venimos de abajo, ayudamos a todos los que podemos”.

Justamente, para que la gente lo conozca, Pablito Pesadilla aceptó ser parte de Urbanos, de la calle al éxito, la docuserie de TVN a estrenarse este miércoles, y que retrata la vida de varios de los artistas de esa generación. “Lo que me convenció fue que vamos a mostrar cómo somos nosotros realmente, cómo estaos todo el día full enfocados, disciplinados. Que la gente conozca esa parte de nosotros para que empiecen a quitarse esos estigmas negativos que había hacia nosotros y conocer lo que hay detrás; el esfuerzo, el talento, la disciplina, eso es lo que hace que estos artistas sean exitosos”.