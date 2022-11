Urbanos: cómo se gestó la apuesta de TVN por la música urbana y el regreso de los docureallity

El fenómeno de la música urbana llega a la televisión abierta. Si bien en las redes sociales y en las plataformas, existen programas que se han hecho cargo de seguir el auge de la escena y algunos de sus exponentes (como La Junta y el canal Tra2day), es TVN el que tomó la iniciativa con Urbanos, del barrio al éxito.

Se trata de una serie de 10 episodios, que se estrenará este miércoles 30 a las 22.40 horas, con la conducción de María Luisa Godoy. Esta se concentra en las historias de vida de algunos de los jóvenes artistas del género, en una nómina que incluye entre sus rostros más reconocidos a gente como Marcianeke, Pailita, Polimá Westcoast, Pablo Chill-E, Flor de Rap, el DJ Pablito Pesadilla, Dainesitta, entre otros.

El proyecto se venía gestando hace unos tres años y pasó por varios canales, sin concretarse. Hubo una chance en CHV con presentación de programas piloto y proyectos para las plataformas digitales, pero fue en esta temporada en que TVN decidió llevarlo, a tono con su interés por revitalizar la producción de docurealities. Así, los episodios comenzaron grabarse desde el primer semestre de este año.

“Hace unos meses el canal levantó esta idea de reflotar el género de la telerrealidad que se había hecho hace algunos años -explica Roberto Cisternas, gerente de programación del canal-. Este año TVN decidió reactivar su producción original con uno de estos formatos clásicos y qué mejor que mostrando la vida detrás de estos muchachos”.

La idea se asentó gracias a vínculos previos, como el de la conductora María Luisa Godoy con el colectivo Shishigang, de Pablo Chill-E. “Hace cinco años, unos amigos me mostraron la música urbana y me contaron la historia de vida de algunos de ellos. Ahí los empecé a seguir y a admirar mucho”, cuenta la animadora.

María Luisa Godoy es la conductora de Urbanos, del barrio al éxito

Fue tiempo después cuando Godoy pudo generar un vínculo más cercano con el grupo. “Hace tres años atrás, cuando partió la pandemia, empecé a trabajar en ollas comunes en Puente Alto. Ahí en algunos eventos nos empezamos a topar con Pablo Chill-E, enganchamos al tiro y empezamos a hacer cosas junto con su coordinadora Shishigang. Me empecé a hacer cercana a los músicos urbanos y sentí que no les estaban dando el espacio que merecían en los medios. Todo se conjugó, a la administración del canal le tincó el proyecto”.

La conductora, además, detalla que le gustó la posibilidad de reencontrarse con el género de la telerrealidad. “Yo siempre he dicho que es un género que me fascina, tenía demasiadas ganas de hacerlo. Antes hice Héroes, pero con Urbanos me encanta que pude vivir las cosas en terreno, más reales”.

Rompiendo prejuicios

El proyecto Urbanos, del barrio al éxito, está liderado por el ejecutivo Rodrigo Leiva, en producción técnica y Diego Sagredo (quien es mánager de artistas como Polimá Westcoast), en producción artística. Lo más complejo, dicen desde la producción, fue convencer a los mismos artistas de participar. “Fue lo más difícil -reconoce Sagredo-. Era difícil porque a los cabros no les gusta la tele y esto era entrar a sus casas con las cámaras, pero les explicamos que era un buen momento para que la gente que no son fans, y que tiene prejuicio sobre nosotros, pudiera ver su realidad; el trabajo, la disciplina, la constancia”.

La idea de romper prejuicios a través del formato de telerrealidad, es repetida por algunos de los chicos que accedieron a participar. “Lo que me convenció de participar fue que vi una posibilidad de mostrar a la gente lo que somos y de qué estamos hechos -comenta Flor de Rap, una de las artistas invitadas-. Entonces era muy importante para mí y mi familia de música urbana mostrar que somos personas que queremos salir adelante y que la música es nuestra terapia”.

Flor de Rap

En el caso de Flor de Rap, ella ya tenía experiencia previa con la TV, gracias a su participación en programas de telerrealidad como MasterChef Celebrity. “La verdad es que después de eso me han invitado a muchas cosas, tomo lo que verdaderamente me interesa, y le damos para adelante. Me da gusto estar con todos mis hermanos de música urbana, aunque todos tenemos perspectivas diferentes sobre la tele”.

Por su lado, el documental incluye a Polimá Westcoast, uno de los artistas del momento gracias al éxito de su hit Ultra Solo, el que le ha dado la chance de colaborar con artistas de talla internacional, como J Balvin y recientemente en el sencillo Lacone, con Quevedo y Mora. “Tenía ganas de retratar mi vida, lo que está pasando, que la gente conozca lo que somos, el sacrificio que hay detrás y todo lo que hacemos día a día. Somos jóvenes que no tenemos la misma oportunidad para ser estrellas de la música, si es que hubiéramos nacido en Estados Unidos, entonces con este programa se va a retratar que sí se puede. Nos hemos transformado en artistas y en profesionales”.

El programa además coincide con el reciente anuncio de la participación de Polimá Westcoast en el Festival de Viña del Mar, con una actuación agendada para el jueves 23, día en que además se espera la presentación del número anglo, Christina Aguilera.

Por ello, el estreno y la exhibición de los 10 capítulos alcanzará a cerrar justo antes del evento, el que regresa tras dos años. “Hicimos una estrategia para que calzara con eso, nos pillamos con que Polimá pudo cerrar con la organización de Viña y que tenemos a María Luisa como la conductora”, señala Roberto Cisternas.

Consultado por la expectativa de rating para el proyecto (considerando que hoy por hoy, los primeros puestos los concentran franjeados de Mega y CHV), el ejecutivo señala: “Más allá del rating, que es como lo más frívolo que uno puede tener en la televisión, nuestra idea es mostrar la misión de TVN con este tipo de cosas, llegar a un público más transversal y mostrar la realidad de esta gente que, más allá de su talento artístico, tiene mucho que contar”.