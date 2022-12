Atención: músicos virando a la derecha

*Elvis Presley

Aunque el rey del rock dio amplias demostraciones de estar por sobre el racismo imperante en EE.UU., manifestando admiración por grandes estrellas afroamericanas, su reunión con Richard Nixon en la Casa Blanca el 21 de diciembre de 1970 -cita que dejó perplejo al mandatario conservador- estuvo plagada de expresiones reaccionarias y una explícita señal de apoyo al proclamar que estaba “de su lado”. Inconexo, habló en contra de The Beatles (“una verdadera fuerza del espíritu antiamericano”), los hippies y las drogas. En una carta conjunta que entregó al mandatario, el Rey aseguró que estaba al tanto del “lavado de cerebro comunista”.

La foto del encuentro es la más requerida en los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos.

*Neil Peart

Si bien “The Professor” repitió unas cuantas veces haber tomado distancia de su férreo entusiasmo juvenil por Ayn Rand, filósofa rusa venerada hasta hoy por la intelectualidad de derecha, reconocida en el álbum 2112 (1976) por su “genio”, Rush fue tildado de “proto fascista” en 1978 por la revista NME en una extensa entrevista con el escritor de izquierda Barry Miles.

La intensa conversación del fallecido baterista, autodefinido como libertario, y el autor progresista, llevó al escritor a insinuar eventuales coincidencias entre Rush y los campos de concentración nazis. Peart cuestionó la compleja situación de Inglaterra bajo gobiernos de izquierda en los 70. Conocía por experiencia propia la realidad laboral británica como empleado de una tienda en Londres, antes de convertirse en músico profesional. Geddy Lee, cuyos padres judíos apenas sobrevivieron al Holocausto, vetó a NME.

*Morrissey

En 2018 el astro británico expresó su apoyo al partido de extrema derecha anti islámico For Britain (disuelto en julio pasado), obra de Anne Marie Waters, una política a favor de reducir la natalidad musulmana y detener la inmigración bajo ese credo, junto con acusar a la Unión Europea de pretender que Europa se convirtiera en un estado islámico. Según Moz, la tienda política le dio “esperanza” descartando que tuviera intenciones racistas. “For Britain no ha recibido ningún apoyo mediático”, aseguró, “(...) con la habitual acusación infantil de ‘racista’”. “No creo que la palabra ‘racista’ tenga ya ningún significado, aparte de decir ‘no estás de acuerdo conmigo, así que eres racista’. La gente puede ser total y absolutamente estúpida”.

El ex The Smiths insistió que pese a su apoyo a For Britain, despreciaba el racismo y el fascismo. Sus postulados quedaron en una carta donde aseveró que “haría cualquier cosa por mis amigos musulmanes, y sé que ellos harían cualquier cosa por mí” y que, por lo tanto, “sólo hay un partido político británico que pueda salvaguardar nuestra seguridad. Ese partido es For Britain”.

En mayo de 2019, Morrissey actuó en The Tonight Show de Jimmy Fallon con una insignia del grupo ultraderechista.

*Ted Nugent

El guitarrista estadounidense pertenece al grupo paramilitar de ultraderecha Oath Keepers, involucrado en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Amante de las armas y partidario acérrimo de Donald Trump, en mayo llamó a agredir a “los enemigos de Estados Unidos”. Nugent tiene cartón completo en ideas fascistas. “No todos los hombres han sido creados iguales”, declaró en 1990 sobre el apartheid en Sudáfrica; no cree en los derechos animales, y sugirió que Barack Obama y Hillary Clinton “deberían ser juzgados por traición y colgados”.

*Phil Anselmo

En enero de 2016, el vocalista de Pantera hizo un saludo nazi en un concierto benéfico, para luego agregar “poder blanco”. Sus colegas metaleros, entre ellos Robb Flynn de Machine Head, criticaron el episodio.

Inicialmente, Anselmo se negó a pedir disculpas hasta que cedió. Dijo que estaba ebrio, que unos fans lo habían provocado llamándolo racista, y que lo de “poder blanco” era un chiste interno, porque en camerinos se había emborrachado con vino blanco. “Fue feo, estaba fuera de lugar”, expresó en un video a modo de excusa. “Y cualquiera que me conozca y conozca mi verdadera naturaleza sabe que no creo en nada de eso”.

Pero el pasado condena al cantante. Ya había recibido críticas por usar una polera con un símbolo del apartheid, sin contar la afición de Pantera por lucir la bandera confederada.

*Eric Clapton

El episodio definitivo de “Mano lenta” demostrando su pensamiento reaccionario, ocurrió en agosto de 1976 en el teatro Odeon de Birmingham. Evidentemente borracho, el admirador del blues, promotor del reggae y amigo de músicos negros, lanzó una perorata quejándose de la inmigracion, pronosticando que en una década Gran Bretaña sería una colonia.

“Fuera los wogs… fuera los coons”, proclamó, términos racistas alusivos al color de piel. Acto seguido se manifestó partidario del político fascista Enoch Powell. “Creo que Enoch tiene razón... deberíamos devolverlos a todos. Echar a los maricones. Mantener el Reino Unido blanco”. En un documental de 2017, culpó a su alcoholismo sobre aquellos dichos.

No era la primera vez que Clapton utilizaba términos de grueso calibre para referirse a otras razas. A pesar de su admiración por Jimi Hendrix, en 1968 hizo comentarios vulgares sobre el atractivo sexual que despertaba el músico, en directa referencia a su genitalidad. “Jimi vino y explotó eso al límite”, se quejó.

*Phil Collins

El extraordinario baterista, compositor y cantante de Genesis, de exitosa carrera solista, manifestó su molestia en 2020 cuando Donald Trump utilizó In the air tonight en diversos encuentros multitudinarios. Sin embargo, en 1997 abandonó Inglaterra para establecerse en Suiza tras la elección de los laboristas, despertando el humor cáustico de Noel Gallagher para los comicios de 2005. “Vota a los laboristas. Si no lo haces y entran los conservadores, Phil amenaza con volver”.

*Johnny Ramone

Ultra conservador y republicano de toda la vida, el líder de The Ramones expresó su pública admiración por algunas de las máximas figuras conservadoras de la política estadounidense como los presidentes Ronald Reagan y George Bush Jr., y figuras de ultraderecha, entre ellas Bill O’Reilly y Rush Limbaugh.

“La gente deriva hacia el liberalismo a una edad temprana”, declaró al Washington Post en 2000, “y siempre espero que cambien cuando vean cómo es el mundo en realidad”.

*Johnny Lydon

El carismático vocalista de Sex Pistols pasó de cantar sobre el “régimen fascista” en God Save the Queen y proclamar el desgobierno en Anarchy in UK, a manifestar público apoyo a Donald Trump, y llevar poleras con la leyenda “Make America great again”, junto con aseverar que el empresario y político adicto a las cámaras es desdibujado por la prensa progresista.

“Lo que no me gusta”, declaró, “es que los medios de comunicación de izquierdas en Estados Unidos están tratando de desprestigiar al tipo como racista, y eso es completamente falso”.

John Lydon

Por si quedaba alguna duda sobre su viraje ideológico, este año confirmó sus preferencias conservadoras, términos retuiteados por Elon Musk. “Nunca pensé que viviría para ver el día en que la derecha se convirtiera en la gente ondera que enseña el dedo corazón a la clase dirigente”, dijo, “y la izquierda se convirtiera en la santurrona llorona que va por ahí avergonzando a todo el mundo”.

*Jimi Hendrix

El fenomenal guitarrista zurdo capaz de replicar en las seis cuerdas los disparos de metralla en Machine Gun, paradójicamente era partidario de la intervención estadounidense en Vietnam. Como ex paracaidista del ejército -Hendrix fingió ser gay para conseguir la baja y dedicarse a la música-, participó de una campaña de reclutamiento para el sangriento conflicto, como en 1967 hizo declaraciones anticomunistas. También es cierto que hacia 1969 manifestó críticas a la guerra.

*Geri Halliwell

“Las Spice Girls somos auténticas thatcheristas. Thatcher fue la primera Spice Girl, la pionera de nuestra ideología Girl Power”, declaró Geri Halliwell en una entrevista de 1996 para The Spectator.

“Nunca fueron pensamientos o sentimientos que yo compartiera”, afirmó este año Mel C, la deportista del grupo. Oriunda de Liverpool, ciudad afectada por las políticas económicas de la fallecida “Dama de Hierro”, sostuvo que las expresiones le provocaron temor de volver al histórico puerto. “La gente que me conoce, por las cosas que hago, es bastante consciente del tipo de persona que soy. No creo que la gente piense que soy una conservadora furibunda”.

Geri sigue firme en sus convicciones de derecha, dejándose fotografiar junto a Nadine Dorries, ministra de Culturas, medios de comunicación y deportes del gobierno de Boris Johnson, en la final de la Eurocopa femenina 2022 entre Inglaterra y Alemania.

Spice Girls

*Meat Loaf

En 2012, cuando Donald Trump le preguntó a Meat Loaf en Celebrity Apprentice si debía postular a la presidencia, el intérprete de I’d do anything for love (but I won’t do that) no titubeó. “Absolutamente (...). De hecho, te ayudaré con tu campaña”.

Aunque el cantante y actor fallecido este año descartó ser republicano, apoyó al candidato conservador Mitt Romney en la campaña a la Casa Blanca, como votó por Trump en 2016. En 2020 dijo que a la activista medioambiental Greta Thunberg “le han lavado el cerebro”, descartando el cambio climático. “No se trata de Meatloaf”, respondió la joven sueca, “(...) No se trata de izquierda o derecha. Se trata de hechos científicos”.

FILE PHOTO: U.S. rock and roll singer Meat Loaf attends a news conference promoting his latest album "Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose" in Hong Kong September 4, 2006. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

*James Hetfield

Las sensibilidades políticas al interior de Metallica están claras. Durante la presidencia de Donald Trump, el guitarrista Kirk Hammett hizo paralelos con la Alemania nazi, en tanto el batero Lars Ulrich se manifestó contrario al muro con México propuesto por el ex mandatario en su primera candidatura.

James Hetfield por su parte, en declaraciones a La Tercera en 2017, se refugió en el manido argumento que desde el progresismo se considera como una manera de ocultar simpatías por la derecha. “Odio la política, no quiero hablar de política”, sostuvo. “Eso separa a las personas y yo quiero conectarlas con la música. Prefiero mantenerme fuera de todo eso, porque polariza a las personas, pues si digo ‘yo amo a Trump’ u ‘odio a Trump’, alguien puede decir ‘entonces ya no me gusta su música’, lo que es muy tonto”.

Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Hetfield disfruta de pasatiempos asociados a la derecha como la cacería, además de su militancia en National Rifle Association. También se mudó de la progresista San Francisco, la cuna de Metallica, según reveló en otras declaraciones.

“Me harté (...) de la actitud de la gente de allí. Hablan de lo diversos que son, y cosas así, y está bien si eres diverso como ellos. Pero aparecer con un ciervo en el parachoques no pega en el condado de Marin. Mi forma de comer orgánico no vibra con la de ellos”.

“Así que ciertamente”, continuó, “puede haber ciertos temas en los que esté de acuerdo con Trump, y ciertamente puede haber temas en los que no esté de acuerdo”.

“En lo que sí estoy muy de acuerdo con él es en que la gente se apresura a etiquetar a alguien cuando ofrece una opinión, en lugar de hablar y entender realmente el asunto”.

*Dave Mustaine

El líder de Megadeth también asegura que no es de derecha ni de izquierda, pero reconoce su fama conservadora. Lo considera injusto, porque dice haber votado candidatos de ambos sectores.

“Soy independiente, no republicano. Nunca he sido republicano”, aseguró en 2012. “No pertenezco a ningún partido, soy apartidista”. Sin embargo, sus declaraciones de la última década evidencian una tirria sostenida contra Barack Obama. Suscribió la teoría de que el ex presidente nació en África. “Con todas las pruebas de que su certificado de nacimiento es falso... Y ves los carteles en Kenia que dicen ‘el lugar de nacimiento de Barack Obama’”.

En 2012 dejó en claro su entusiasmo por el candidato presidencial republicano ultraconservador Rick Santorum, convencido de que podía ser “un presidente realmente genial... algo así como un JFK”.

Ese mismo año sugirió en un concierto en Singapur, que Obama estaba tras un par de tiroteos masivos. Luego culpó a la prensa de sacar de contexto sus palabras, aseverando que sólo repetía las teorías de Larry Pratt, un republicano director emérito de Gun Owners of America (GOA), entidad en defensa de los derechos de las armas de Estados Unidos que suele criticar a la National Rifle Association.