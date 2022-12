Cormac McCarthy y un regreso en clave doble

Su regreso a la ficción era bastante esperado, sobre todo pensando en que la última sensación con él había sido positiva. Con La carretera, en 2006, Cormac McCarthy (89) había obtenido excelentes críticas y el Premio Pulitzer de ficción. Pero todo guerrero necesita un descanso en el camino para luego seguir.

Aunque la pausa tomó 16 años. En ese lapso, el oriundo de Rhode Island pulió y dio vida nada menos que a dos novelas. Y en un ejercicio poco usual en el mundo editorial, ambas se publicaron en un mismo volumen. Así, El Pasajero/ Stella Maris acaban de llegar a nuestro país a través del sello Literatura Random House.

Dos novelas, dos historias, pero que están absolutamente conectadas, ya que relatan las historias de dos hermanos. Bobby y Alicia Western, aunque en dos tiempos diferentes. En la primera, El Pasajero, el protagonista es Bobby, quien vive obsesionado con el recuerdo fantasmal de su hermana, quien se suicidó. Es un buzo de rescate a quien se le asigna explorar los restos de un avión hundido frente a la costa de Mississippi.

En la segunda, Stella Maris, la protagonista es Alicia, candidata a doctorado por la Universidad de Chicago y una genio de las matemáticas. Se ambienta años antes del tiempo de la primera novela, y es básicamente la transcripción de las siete sesiones entre Alice y su médico en una institución psiquiátrica donde se encuentra internada (que se llama justamente Stella Maris) debido a un cuadro de esquizofrenia paranoide.

Al mismo tiempo, Bobby y Alice comparten algo: están atormentados por el legado de su padre, un físico que ayudó a desarrollar la bomba atómica. Ambos son personajes sufridos y dolientes. “McCarthy siempre se ha sentido atraído por quienes han elegido vivir en peligro, fuera de los engranajes de la sociedad, movidos por fuerzas oscuras”, escribió el crítico literario de El País, Eduardo Lago. “Es difícil explicarlo, pero la doble novela con la que McCarthy parece querer despedirse de la vida y de la literatura es una obra a la vez exasperante y genial”.

Por su lado, el crítico literario de Culto, Matías Rivas, señala: “Me parece una novela muy arriesgada. Stella Maris es definitivamente experimental. Me decepcionó un poco respecto a lo que yo esperaba, aunque quizás tenía muchas expectativas. Fui muy fanático de sus novelas anteriores, Meridiano de sangre (1985) o La carretera (2006). Que sean dos libros juntos en un solo volumen, me parece un poco forzado y no sé si ayuda. De todos maneras, me parece un buen libro y él es un gran escritor”.

En esta novela doble, McCarthy se interna en un plano mucho más reflexivo, y se obsesiona con los detalles científicos. Eso es un talón de Aquiles que apunta Lago, ya que “pueden acabar con la paciencia del lector y a veces son insufribles, además de difíciles de seguir”.

Poco amigo de las entrevistas, en 2009 charló con The Wall Street Journal. En ese año, McCarthy ya estaba pensando en este libro. En la ocasión, mencionó que estaba trabajando en una novela y dijo que se trataba “en gran medida sobre una mujer joven”. Y a renglón seguido añadió: “Tenía planeado escribir sobre una mujer durante 50 años. Nunca seré lo suficientemente competente para hacerlo, pero en algún momento tienes que intentarlo”.