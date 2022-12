Rihanna, Taylor Swift y Lady Gaga: la batalla de las estrellas del pop en los Oscar

Ya se despejan ciertas claves respecto a los Oscar 2023. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la nómina de preseleccionados en 10 categorías, las que destacan: largometrajes documentales e internacionales (donde no calificó la chilena Blanquita, de Fernando Guzzoni), cortometraje documental, maquillaje y peinado, música original, canción original, cortometraje animado, cortometraje de acción en vivo, sonido y efectos visuales. Es decir, no son las categorías más importantes, pero aún así, revelan pistas de lo que está ponderando la gran industria.

Si bien, no hubo películas que dominaran con claridad las nominaciones (considerando que la lista final de nominados se revelará el próximo 24 de enero), entraron nombres que fueron relevantes durante la temporada; así Black Panther: Wakanda Forever y Sin novedad en el frente (la última adaptación cinematográfica de la clásica novela antibélica de Erich Maria Remarque), consiguieron menciones en cinco categorías. También consiguieron entrar títulos como Avatar: The Way of Water, Babylon, The Batman, Everything Everywhere All at Once, Pinocchio y Top Gun: Maverick.

Pero si hubo un listado que llamó la atención de la prensa especializada, fue el de Mejor Canción Original. Allí figuran 15 canciones, pero lo interesante es que la preselección reúne a tres de las mayores estrellas femeninas pop del momento; Rihanna, Taylor Swift y Lady Gaga, figuran en el listado por Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever, Carolina de La Chica Salvaje (disponible en HBO Max) y Hold My Hand de Top Gun: Maverick, respectivamente. Las mismas estrellas fueron nominadas en la misma categoría, y con las mismas canciones, en los premios Golden Globes y Critics Choice Awards.

Para las dos primeras, de figurar en el listado final, sería su primera nominación a los Oscar. Mientras, para el caso de Lady Gaga, sería su cuarta nominación: previamente compitió por Til It Happens to You de The Hunting Ground (2015) y Shallow de A Star Is Born (2018), película por la que también figuró en la categoría de Mejor Actriz. En el caso de quedar en la nómina definitiva de Mejor Canción Original, y eventualmente ganar por Hold my Hand, la voz de Bad Romance haría historia, ya que la película original de 1986 ganó la misma categoría gracias a la inmortal Take my breath away, de Berlin.

En el caso de Rihanna, la canción por la que compite es una de las dos con las que participó en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever (la otra es Born Again). A tono con las tendencias de la industria, se trata de una canción coescrita por la barbadense junto a Tems, Ludwig Göransson y el director del filme, Ryan Coogler. Más importante, la canción marcó el regreso de la artista, a siete años de publicar su último disco, Anti (2016) además de anunciar su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023. Un momento que la traerá de vuelta a los escenarios tras un período dedicado cuidar a su primer hijo, del que ha mantenido estricta reserva.

Sin embargo, la artista fue clara en señalar que aquella presentación no significa que tenga planes de lanzar un nuevo álbum. “Eso no es cierto. El Super Bowl es una cosa. La música nueva es otra cosa. ¿Oyeron eso, fans? -señaló en una entrevista a The Associated Press- En el momento en que anuncié esto, dije: ‘Oh, Dios mío, van a pensar que mi álbum se acerca. Necesito ir a trabajar’”.

Taylor Swift (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

Mientras, para Taylor Swift, la nominación sirve de impulso para su regreso discográfico con el celebrado álbum Midnights, el que ha sido incluido en algunos listados de lo mejor de la temporada, como el de Rolling Stone (medio que es particularmente entusiasta por la cantante). Además, en noviembre estrenó el cortometraje que escribió y dirigió para All Too Well : The Short Film, con el que también postuló al Oscar, pero no fue elegida. El especialista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, considera que “mi sensación es que, correcta o incorrectamente (en la Academia) consideraron estos videos musicales glorificados y no querían abrir la puerta a ellos”.

Además de las tres estrellas pop, en la misma categoría de Canción Original figuran otros nombres de la industria musical. Así, fue incluida My Mind & Me de Selena Gomez; Nothing Is Lost (You Give Me Strength) de Avatar: The Way of Water, que tiene a The Weeknd como coautor; Time, coescrita por Drake para la película Amsterdam. De entrar todos, la ceremonia de premiación tendrá una importante presencia del pop.

Blanquita no, More Than I Want To Remember, sí

En cuanto a los chilenos, la suerte fue dispar. Por un lado, Blaquita, la película de Fernando Guzzoni inspirada en el caso Spiniak, había sido elegida por la Academia de Cine de Chile para representar al país en la categoría, a tono con la buena recepción obtenida en los círculos internacionales, como en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Sin embargo, la película no logró calificar en la lista corta, por lo que no tendrá la chance de disputar la estatuilla. Así, por Latinoamérica competirán Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, de Alejandro González Iñárritu, representando a México, y la muy celebrada Argentina, 1985, de Santiago Mitre y con el soberbio protagónico de Ricardo Darín.

Pese a ello, hay una chance que figure un chileno en la nómina final, al menos en los créditos. En la categoría de cortometraje animado, figura More than I want to remember, un trabajo estrenado en marzo de este año que tuvo a un chileno, Sebastián Bisbal, como Jefe de Animación, quien en sus redes sociales destacó que el corto fue animado en su totalidad en el país. Un desafío no menor, con el precedente de Historia de un Oso, que en 2016 se llevó el Oscar en la misma categoría.

Respecto a la lista de nominados oficiales, está aún no se ha determinado, y se conocerá cuando sea anunciada por la Academia el martes 24 de enero.