Ranking de Culto: los mejores discos y conciertos del 2022

Mejor disco chileno

1. Congreso - Luz de Flash

En su regreso, el histórico grupo chileno despachó un álbum a la altura de su inquietud creativa y su voz autoral. “Con más de 50 años de carrera, Congreso confirmó en 2022 que no sólo es una de las bandas más prolíficamente activas de la escena local, sino también que el flujo creativo entre sus integrantes está intacto y en permanente ‘in crescendo’. Tras este extraño lapsus político-pandémico que experimenta Chile desde octubre 2019, y parafraseando otra gloria de su catálogo, sin duda Luz de Flash será un álbum ineludible para los arqueólogos del futuro que quieran entender estos años”, dice Emilio Contreras de BioBio Chile.

Por su lado, Alejandro Tapia, editor de La Tercera Sábado, destaca: “Un álbum luminoso y trascendente. Aunque imposible catalogarlo en algún género -precisamente por su exquisita abundancia de ritmos y estilos-, Luz de Flash narra la fragilidad del ser humano más allá de la pandemia. Un disco versátil, de sonido amplio y de dolor contenido”.

2. Niños del Cerro - Suave Pendiente

En su tercer disco, el grupo subió un escalón. “Partiendo de la base de que todos sus discos son buenos, en Suave Pendiente la banda de La Florida se gradúa de una que puede hacer música tan radial y cálida como algunas de sus influencias norteamericanas, pero sonando muy chilenos al mismo tiempo”, destaca el periodista y conductor de Radio Horizonte, Nicolás Castro. “Incluso me atrevería a decir que éste es el mejor y más completo disco hecho por la generación de guitarras que surgió a mediados de los 2010 en Chile”.

Para Macarena Hansen, conductora de Radio Rock&Pop, el álbum marca “el regreso de la música indie de la mano de una banda que se ha dedicado a recorrer diferentes países y que hoy en día se están transformando en un referente. Esta placa de 15 canciones donde los 5 integrantes exploran nuevos sonidos, más folk, más alternativos, pero siempre fieles a su esencia indie. Algo melancólico con un relato cálido y una poesía que habla del ocaso de una relación. Rock alternativo desde Chile para el resto de Latinoamérica”.

3. Cristóbal Briceño - Doler Crece

Uno de los compositores más prolíficos del país, entre su participación en Ases Falsos y otros proyectos, vuelve en plan solista con una producción en que no suelta su habitual voz propia. “Briceño domina la artesanía del mejor pop hispanoamericano de todos los tiempos con toques de soul y synth pop sin pisar el palito de la mímesis, sino con un tono autoral que denota el peso de su personalidad. Si de herederos de Jorge González se trata, es el ungido”, dice el crítico de La Tercera, Marcelo Contreras.

“Con solo diez canciones, algo extraño en una discografía que siempre entrega música en exceso, la última entrega solista del líder de Ases Falsos parece haber encontrado el tono preciso. Con el músico Diego Peralta en la producción e interpretación de todos los instrumentos, Doler Crece transita entre sus ya clásicas composiciones crónicas y un acabado sonido radial pop que aún se puede escuchar en nuestras emisoras más clásicas. Un punto destacado para su largo historial de discos”, dice Raúl Álvarez, de La Rata.

También obtuvieron menciones: CAF - Luz, figura y sombra, Camila Moreno - Rey, Claudia Aldana - 12 Stars, Diego Lorenzini - Palabritas y Palabrotas, Dulce y Agraz - Albor, Francisca Valenzuela - Vida tan bonita, Francisco Victoria - Herida, Harry Nach - Frío, Javiera Mena - Nocturna, Lanza Internacional - Frente, Los animales también se suicidan - Al norte, Miryam Hernández - Sinergia, Nicolás Vera - Bruma, Weichafe - Vuelo hacia el final, Tenemos Explosivos - Cortacalles, Yorka - Chao, Princesa Alba - Besitos, cuídate.

Mejor Disco Internacional

1. Rosalía -Motomami

En su tercer álbum de estudio, la barcelonesa tenía el difícil desafío de superar el exitoso El Mal Querer (2018), y lo logró con creces. En sus 16 composiciones, el ganador de Album del Año de los Grammy Latino, consigue un equilibrio entre el ánimo experimental de cortes como Saoko, a la fantasía pop de Bizcochito. “Un mundo sonoro único es lo que nos regala Rosalía con su disco Motomami. Influido por innumerables géneros, como la bachata, el pop, el trap, las baladas y el flamenco, suena versátil y juguetón. Su talento es evidente, su voz y sensualidad desbordantes y todos estos elementos perfectamente mezclados hacen que pueda disfrutar de este disco, ya sea viajando en la carretera, o perreando hasta abajo en un carrete”, destaca Sofía Tupper, conductora de Radio Play.

“Un piquero directo a una piscina de valentía, llena de riesgo en donde Rosalía se lo jugó todo. Son 16 canciones que van de la mano y que ojalá se pueda escuchar en orden, porque aunque parezca una placa totalmente hecha al azar y para el antojadizo algoritmo de redes sociales, es finalmente un álbum pensado para no dejar indiferente a nadie. Su segundo disco, El Mal Querer marcó su paso por la música. Motomami es sin duda su consolidación”, señala Macarena Hansen, de Radio Rock&Pop.

2. Bad Bunny - Un verano sin ti

En el año clave para los artistas latinos, el puertorriqueño dio el impulso definitivo a la música urbana con un álbum que va más allá de los límites del género y lo encauza hacia el pop, en una amplia paleta sonora. “Dividido en dos lados, como un viejo LP, Un verano sin ti navega entre el reggaetón más intenso de Me porto bonito y el dembow de Tití me preguntó, marcando el pulso de la nueva era. Cada canción lleva un romance distinto abriendo la paleta de colores al merengue (como en Después de la playa, momento del desmadre en sus conciertos), la declaración de principios en clave bossa nova de Yo no soy celoso o la sentida Un coco”, detalla Alejandro Jofré, de Paniko.

El carácter diverso del disco, fue una de las razones esgrimidas por el crítico de Culto, Felipe Rodríguez. “En El Apagón, el tema más político y reivindicatorio de Un Verano sin ti, Bad Bunny resume su postura artística. Canta “ahora todos quieren ser latinos/pero les falta sazón”. El portorriqueño, el más escuchado en los últimos tres años, es un revolucionario orgulloso de su lugar de origen. Trabaja solo con latinos, invita a sus canciones a latinos y no le interesa cantar en inglés. Su confianza, además, es ilimitada. Un Verano sin ti cuenta con 23 canciones y casi 90 minutos de música. Bad Bunny ya no hace trap. Está en el siguiente nivel. Es el portavoz de una nueva generación que, nacida entre Puerto Rico y Colombia, se apropia de distintos estilos con frescura y aroma a hit –Me Porto Bonito, Tití Me preguntó- que ratifican que el dominio musical latino en el mundo es irreversible”.

3. The Smile - A Light for Attracting Attention

El álbum debut del proyecto de Thom Yorke y Jonny Greenwood, en paralelo a Radiohead (que acaba de publicar un disco en vivo en el afamado Montreaux Jazz Festival), destacó como uno de los trabajos con buena recepción crítica durante la temporada. “Es la gran sorpresa del año. El proyecto de dos Radiohead, que salen de sus terrenos más pantanosos y atmosféricos. Acá se ven renovados, con una onda postpunk, con esa urgencia y la dinámica del bajo y la voz de Thom Yorke, la versatilidad de Jonny Greenwood, y más encima con un baterista que viene de los márgenes del rock. Nos deja el sabor de boca que va a ser algo de larga data, no solamente un proyecto alternativo”, dice Alfredo Lewin, de Radio Sonar.

Una opinión compartida por el editor de Culto, Claudio Vergara. “Un álbum de una impresionante voracidad creativa, donde la mitad de Radiohead montan un entramado de arreglos, acentos y atmósferas saturado de búsqueda y quiebres, sin nunca parecer conformes, haciendo olvidar a su banda madre, lo que ya es toda una conquista”.

También obtuvieron menciones: Alvvays - Blue Rev, Chat Pile - God’s country, Spoon - Lucifer in the sofá, Spritualized - Everything was beautiful, Weyes Blood - And in the darkness, heart aglow, Father John Misty - Chloé and the next 20th Century, Jorge Drexler - Tinta y Tiempo, Phoenix - Alpha Zulu, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul - Topical Dancer, Wu-Lu - Loggerhead, Harry Styles - Harry’s House, C. Tangana - La sobremesa, Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers, Bruce Springsteen - Only the strong survive, Angel Olsen - Big Time, Arctic Monkeys - The Car, Beyoncé - Renaissance, Elvis Costello - The boy named If, Mitski - Laurel Hell, Wet Leg - Wet Leg, Porcupine Tree -Closure Continuation.

Mejor Concierto

1. C Tangana en Movistar Arena - 23 de marzo y 29 de noviembre

C Tangana

La temporada 2022 fue la que tuvo a los shows de regreso en los escenarios, e incluso tuvo una inédita seguidilla de shows en el Estadio Nacional. Pero entre los consultados, hubo uno que generó consenso. El debut de C Tangana, por partida doble: el 23 de marzo, en el marco del Fauna Otoño, y otro el 29 de noviembre, como parte de su gira Sin cantar ni afinar Tour.

“Con una puesta en escena cinematográfica, el madrileño sorprendió tanto en marzo en Fauna Otoño como en noviembre con un último show repleto en Movistar Arena -destaca Macarena Hansen-. C Tangana maravilló a todo su público con una propuesta visual única. Pese a que en su segundo concierto tuvo 20 minutos de retraso, todo sería olvidado por su presentación que emuló a una película de época. Como si estuviera en un bar, la historia se fue desarrollando a través de las canciones, las que eran actuadas y acompañadas por una orquesta, coro y cantantes”.

“Un concierto magistral con algo más que un cantante: un intérprete de voz melancólica que monta un auténtico musical de estructura teatral y toques cinematográficos, una aventura visual donde cada segundo importa, adherido a una fórmula que fusiona con destreza y modernidad géneros que van desde lo flamenco hasta lo urbano -destaca el editor de Culto, Claudio Vergara-. Además, fue un show con carne de memorable: el público fue por mucho y se fue con demasiado. Una sorpresa mayúscula de la cartelera”.

2. Coldplay en Estadio Nacional - 20,21, 23 y 24 de septiembre

Los británicos volvieron al país en el marco de su gira Music of the Spheres. Un espectáculo pensado para todo público, asentado sobre una fantasía en colores, pulseras luminosas y un set que repasó buena parte de los clásicos de la banda. “Creo que este concierto era lo que merecíamos para la catarsis post pandemia: un Estadio Nacional repleto -dice Carolina Gutiérrez, de TVN-. Te puede o no gustar la banda, pero lo que ahí ocurrió en esas cuatro noches de complicidad con un set de canciones que permitían estallar. Además, perfectamente sincronizado con efectos visuales, luces, sonido y una banda que lo deja todo en carisma. Un bálsamo para tiempos ásperos”.

Una opinión similar es la de Emilio Contreras. “Además del hito que marcó el paso del Music Of The Spheres Tour en la historia misma del Estadio Nacional, donde Coldplay se convirtió en la primera banda en agendar (y agotar) 4 fechas, los ingleses demostraron con su último show por qué continúan siendo una banda gravitante del pop global, y cómo esto puede ir acompañado de un relato (en este caso medioambiental y humanitario) simple y concreto. Según Guy Berryman, bajista del grupo, el aguanieve y las gélidas temperaturas del primer concierto fueron una sorpresa (y no precisamente grata) incluso para el grupo”.

3. Lorde en Primavera Sound Santiago - 12 de noviembre

El debut del festival español en el Parque Cerrillos, concentró varios shows memorables. Pero en particular, el de la neozelandesa destacó por su crecimiento como artista. Con su nuevo disco Solar Power, la artista desplegó un espectáculo contundente, ante una sorpresiva -y copiosa- lluvia que se dejó caer con fuerza en el lugar.

“Ni la lluvia pudo detener la arrasadora performance de la neozelandesa, quien supo transformar el espíritu celebratorio de su último disco Solar Power en una fiesta popular a punta de hits coreados en masa. En su tercera visita, Lorde consiguió su show definitivo en suelo chileno. ‘Nunca me olvidaré de esto’, decía mientras bailaba empapada en una postal que quedará en la historia del festival made in Barcelona en su primera aventura sudamericana”, dice Raúl Álvarez, de La Rata.

La periodista colaboradora de Culto, Catalina Araya, estuvo esa tarde en el Parque Cerrillos. “El regreso de la neozelandesa a 4 años de su última visita a Chile fue uno de los números más destacados del debut del Primavera Sound en tierra nacional. Y no solo por la solidez de su interpretación, la variedad del repertorio (que incluyó éxitos como Royals y Team) y la impecable puesta en escena. Ese 12 de noviembre, una lluvia bastante intensa que tuvo hasta truenos y granizos fue protagonista de la noche. Pero Lorde, lejos de retirarse del escenario, transformó el agua en un elemento más de su presentación, protagonizando un reencuentro mágico y empapado que quedará como uno de los mejores momentos del 2022″.

También obtuvieron menciones: Camila Moreno - La Cúpula, Björk - Primavera Sound, Boy Harsher - Primavera Sound, Arctic Monkeys -Primavera Sound, Beak - Primavera Sound, Bring me the Horizon - Teatro Caupolicán, Daddy Yankee - Estadio Nacional, Dua Lipa - Bicentenario La Florida, Fleet Foxes - Fauna Primavera, Gorillaz - Movistar Arena, Jinjer - Teatro Coliseo, Jack White - Road to Primavera, Kula Shaker - Blondie, Kamasi Washington - Teatro Nescafé de las Artes.

Votaron para este ranking: Alfredo Lewin (Sonar), Marisol García (Culto), Emilio Contreras (BioBio Chile), Carolina Gutiérrez (TVN), Alejandro Jofré (Pániko), Alejandro Tapia (editor LT Sábado), Felipe Rodríguez (Culto), Macarena Hansen (Radio Rock & Pop). Carlos Melo (tienda Respect), Víctor Vega (tienda Sonar), Raúl Álvarez (La Rata), Marcelo Contreras (Culto), Catalina Araya (Culto), Sofía Tupper (Radio Play), Nicolás Castro (Radio Horizonte), Cristóbal Galleguillos (Solo artistas chilenos), Claudio Vergara (editor Culto), Felipe Retamal (subeditor Culto).