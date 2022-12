Steve Carell: entre su rol más atormentado y la vuelta de The Office a Netflix

El paciente vuelve en más de una ocasión al mismo punto de su relato: cuando era niño su papá le propinaba palizas. En algún grado dice ser consciente del daño que esa violencia reiterada le causó en su juventud y adultez. Pero, fuera de compartir esa porción de su propia biografía –que expresa sin estremecerse ni alterarse–, la mayor parte del tiempo elige omitir detalles o evadir preguntas contando otras anécdotas.

Conforme pasan los meses no se registran avances significativos en el proceso, y así se lo comunica directamente su terapeuta, el doctor Alan Strauss (Steve Carell). El profesional no alcanza a calcular que esa interpelación gatillará un vuelvo radical en su vida: el hombre joven (Domhnall Gleeson) que se presentaba en su consulta con el nombre Gene en verdad se llama Sam y es un asesino en serie que lo secuestra para que lo ayude a abandonar sus impulsos homicidas.

Abriéndose camino entre el drama sobre terapia y el true crime, la miniserie El paciente opta por situarse en un entorno opresivo que le permite jugar a su antojo con las convenciones de ambos géneros. A partir del final del primer capítulo gran parte de la acción transcurre en el sótano de la casa de Sam, donde Alan busca mantener la calma mientras está inmovilizado con grilletes y se ignora su paradero.

Creada por Joe Weisberg y Joel Fields –showrunners de The Americans–, la ficción irrumpió como uno de los mayores desafíos de la carrera de Steve Carell. En el encierro su personaje no sólo debe acudir a su batería de habilidades profesionales para intentar salir con vida, sino que conservar la serenidad en momentos en que aún lidia con la pérdida de su difunta esposa y con el alejamiento de un hijo que ha escogido vivir como un judío ortodoxo.

El actor apostó por encarar el rol sin tomar demasiada distancia y por voluntad propia eligió apresarse durante cada jornada de las grabaciones. “Fue instantáneamente claustrofóbico saber que tenía unos tres metros para moverme durante unos tres meses de trabajo. No podía moverme demasiado rápido o me cortaría el tobillo; lo descubrí bastante rápido”, explicó a The New York Times.

En esas circunstancias es que se bate a duelo con Gleeson, a quien celebró como un colega con el que logró gran química de inmediato. “No recuerdo haber tenido una mejor experiencia de trabajo con otro actor”, aseguró.

Aunque el papel demandaba economía de recursos gestuales y verbales, el texto incluía algunos pasajes en que se filtraba una dosis de humor negro. Comediante de origen, la estrella detrás de Michael Scott disfrutó especialmente esos pasajes. “En las lecturas de guión nos reíamos a carcajadas porque estos momentos cómicos se yuxtaponían con las cosas más horribles que sucedían en la vida de estas personas”, señaló.

Fiel a su esencia sombría y a ratos impactante, la miniserie tiene un desenlace que está lejos de ser luminoso o alentador, una decisión creativa que a Carell le asombró pero a que a la larga le resultó convincente. “Es más difícil de digerir, pero de una manera extraña es más satisfactorio”, declaró a USA Today.

Vuelve The Office

Según han comunicado sus creadores, no existen planes para que El paciente cuente con más episodios. The Morning Show, la serie de (Apple TV+) en que Carell interpretó a un controversial presentador de noticias, no lo tiene considerado en su tercer ciclo. Y tras dos temporadas en que no despuntó, la comedia Fuerza Espacial fue cancelada por Netflix.

En ese escenario, y mientras busca su siguiente gran rol en televisión, lo más inminente es el regreso de todos los capítulos de The office a Netflix. La plataforma anunció que estará disponible en su catálogo en Latinoamérica desde este domingo 1 de enero de 2023, marcando el regreso de la sitcom tras años de ausencia de su biblioteca. Los otros servicios que cuentan con la producción son HBO Max, Prime Video y Paramount+.

A sus 60 años, y tras más de un intento por indagar en nuevos horizontes, Steve Carell sigue estrechamente vinculado con el incorregible Michael Scott.