Harry Styles marca nuevo récord en Reino Unido

Sin duda, Harry Styles fue uno de los principales artistas del 2022. Y así, lo demuestran los números. Según los datos publicados por Official Charts Company, el cantante superó las 460 mil unidades vendidas por su tercer álbum Harry´s House y con su sencillo As It Was, lanzado en abril alcanzó 1. 57 millones de unidades vendidas.

Harry’s House registró seis semanas no consecutivas en el puesto número uno de la lista oficial de álbumes del Reino Unido, más que cualquier otro álbum. Mientras que As It Was se mantuvo en el top de la lista de sencillos durante 10 semanas.

Harry Styles durante su gira "Love on Tour"

Completando la lista de ventas, en el segundo lugar se posicionó el proyecto musical = (Equals) de Ed Sheeran con un total de 433 mil unidades vendidas. Seguido por Taylor Swift, y su reciente álbum, Midnights, que en menos de tres meses capturó más de 417 mil unidades vendidas. Además, convirtiéndose en el vinilo más vendido en Reino Unido con 89 mil copias y con tres semanas consecutivas en el número uno.

Un nuevo hito se marcó este 2022 en Reino Unido. Según lo reportado por BPI, se alcanzó un equivalente a 166 millones de ventas de álbumes en copias digitales y físicas, un alza de un 4,3% en comparación con el 2021.