Dónde y a qué hora ver los Globos de Oro en Chile y en Latinoamérica

Este martes 10 de enero se realizará la tradicional ceremonia de premiación de los Globos de Oro, los reconocimientos entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Se trata de la edición 80º del certamen, que se realizará en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, el mismo que ha servido de sede de 1961.

La ceremonia volverá a ser televisada tras la bullada polémica del año 2021, en que no hubo transmisión, tras una bullada polémica. La decisión se tomó tras meses de denuncias por prácticas corruptas y falta de diversidad y luego que Netflix, Warner Bros y más de 100 compañías anunciaran un boicot en su contra.

FILE - Event signage appears above the red carpet at the 77th annual Golden Globe Awards on Jan. 5, 2020, in Beverly Hills, Calif. The 80th annual Golden Globe Awards will take place on Tuesday, Jan. 10. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

En cuanto a las películas, las que concentran la mayor cantidad de nominaciones son: Los espíritus de la isla, con ocho y Todo en todas partes al mismo tiempo, con seis. Respecto a las series, la comedia Abbott Elementary, acumula 5 nominaciones. Le siguen The Crown, Monster: The Jeffrey Dahmer Story y The White Lotus, con 4 cada una. En total, en el duelo de las plataformas, tanto Netflix como HBO tienen 14 cada una, en una dura batalla que marcará la jornada.

Para la ceremonia, el Jerrod Carmichael ejercerá como anfitrión y se le unirán una decena de figuras como presentadores. En el grupo están Quentin Tarantino, las actrices Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Niecy Nash-Betts, Ana Gasteyer y Nicole Byer, y los actores Billy Porter, Colman Domingo y Tracy Morgan.

En Chile la transmisión podrá verse por la señal de E!, desde las 20.00 horas con la alfombra roja. La noticia se confirmó solo hace pocos días, ya que habitualmente la ceremonia se transmitía por TNT Latam, pero hasta ahora se desconocen los motivos para no hacerlo. La única premiación que emitirá TNT Latinoamérica este mes será los Critics Choice Awards 2023, agendados para este domingo 15 de enero.

En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en los siguientes horarios:

México: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

Nicaragua: 7:00 p.m.

El Salvador: 7:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Cuba: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

República Dominicana: 9:00 p.m.

Puerto Rico: 9:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 11 de enero)