El arrollador éxito de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y los nuevos planes de sus directores

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once) es por lejos uno de los mayores fenómenos de 2022. Estrenada en marzo en salas de Estados Unidos –en junio en Chile–, la película protagonizada por Michelle Yeoh continúa agigantando su impacto.

Este domingo se informó que el filme superó los US$ 100 millones en recaudación mundial, récord absoluto para un largometraje del estudio de cine independiente A24, conocido por títulos como Hereditary, Lady Bird, Moonlight y Midsommar. Anteriormente, la cinta se había situado como la más exitosa de la compañía en complejos estadounidenses.

Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Swiss Army Man, 2016), la película gira en torno a Evelyn (Yeoh), una dueña de una lavandería a la que se le revela una ruptura interdimensional que la catapulta a una aventura en que su mayor fortaleza es ser la peor versión de sí misma de todos los universos.

Desenfrenada y meditativa, Todo en... ha reportado aplausos para su protagonista y ha encumbrado a su ascendente dupla de cineastas. Los mismos que, según se anunció hoy, están detrás de una nueva serie de comedia titulada Mason.

El proyecto recibió la aprobación de la cadena Showtime para que se realice el piloto de la trama, creada por el escritor y comediante Nathan Min y avalada por A24. En tanto, Kwan y Scheinert ejercerán como directores y productores ejecutivos. El actor Steve Yeun (Minari) también participará detrás de cámaras.

Amy Israel, vicepresidenta ejecutiva de programación original de Showtime para guiones globales, describió a la historia como “encantadoramente divertida y emotiva”.

“Estamos ansiosos por verlo formar equipo con los Daniels, quienes han emergido como una fuerza con su increíble y alucinante filme que revolucionó lo que parecía posible en la pantalla, así como con el inmensamente talentoso Steven Yeun y nuestros amigos de A24. Mason tiene todas las posibilidades de emerger como una comedia brillante y catártica para nuestros espectadores”, agregó.

Por ahora, Kwan y Scheinert no han especificado cuál será su siguiente largometraje.