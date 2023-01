Globos de Oro 2023: sigue el minuto a minuto de la premiación

El 28 de febrero de 2021 fue la última vez en que los Globos de Oro se desarrollaron en su formato habitual. Nomadland y la secuela de Borat dominaron los galardones de cine, y la cuarta temporada de The Crown hizo lo propio en los de series, en una ceremonia conducida por Tina Fey y Amy Poehler.

Luego se originó la polémica y la entrega de premios temió su desaparición. Ese mismo año una serie de artículos de prensa desnudaron serias faltas a la ética y escasa diversidad al interior de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), desatando el repudio de actores, agentes y estudios.

Margot Robbie. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

La expresión de rechazo más gráfica la protagonizó Tom Cruise, quien devolvió los galardones que obtuvo por Nacido el 4 de julio (1989), Jerry Maguire (1996) y Magnolia (1999). Y luego todo se agudizó cuando la estación NBC se negó a transmitir la ceremonia de 2022, que quedó reducida a un evento privado que no fue televisado.

Dos años después de que estallara la polémica, y luego de que la entidad introdujera una serie de cambios orientados a alcanzar mayor probidad, Hollywood vuelve a abrazar la premiación. En las últimas semanas se escribieron columnas criticando el cinismo de la industria, dispuesta a perdonar rápidamente los pecados de la organización. Otros, en cambio, valoraron las modificaciones introducidas.

Como sea, las estrellas regresan en masa a la gala y NBC vuelve a encargarse de la transmisión. Buena parte de los nominados celebraron las candidaturas reveladas en diciembre y confirmaron su presencia en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, que acogerá la ceremonia a partir de las 22 horas de Chile y contará con la conducción del comediante Jerrod Carmichael.

Los espíritus de la isla (ocho candidaturas) y Todo en todas partes al mismo tiempo (seis) emergen como las películas que dominan las categorías de cine. En tanto, la comedia Abbott Elementary (cinco) encabeza el apartado de series.

En el inicio de la jornada, Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por siempre) brindan emotivos discursos de agradecimiento. El primero realiza un guiño a Steven Spielberg, con quien debutó siendo niño en Indiana Jones y el templo de la perdición (1984). Bassett logra el segundo Globo de Oro de su carrera y se convierte en la primera intérprete de una película de Marvel en recibir el reconocimiento.

Ke Huy Quan junto a su galardón. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

En la primera categoría de televisión, Abbott Elementary confirma su favoritismo y se queda con la distinción a Mejor actor de reparto de serie. Tyler James Williams derrota a cuatro veteranos que en principio corrían con mayores posibilidades.

Nominada a cinco categorías, Babylon logra su primera estatuilla de la noche: Mejor banda sonora. Luego el equipo de la cinta india RRR es reconocido con el galardón a Mejor canción original, superando a estrellas de la talla de Lady Gaga, Taylor Swift y Rihanna.

Jeremy Allen White (El oso), una de las mayores revelaciones de la televisión de 2022, se impone ante figuras más conocidas y triunfa como Mejor actor de serie de comedia o musical. Creadora y protagonista de Abbott Elementary, Quinta Brunson se corona como Mejor actriz de serie de comedia.

Dos favoritos ratifican sus credenciales: Colin Farrell y Michelle Yeoh son distinguidos por sus protagónicos en Los espíritus de la Isla y Todo en todas partes al mismo tiempo.

Michelle Yeoh. Foto: Rich Polk/NBC via AP

Pinocho de Guillermo del Toro festeja como Mejor película animada y le da el primer premio de la noche a una producción de Netflix.

En una competencia que se anticipaba cerrada, Austin Butler (Elvis) se impone ante Brendan Fraser (The whale) por el reconocimiento a Mejor actor de película de drama y gana un impulso que puede ser clave en la disputa por el Oscar.

Ausente de la ceremonia, Zendaya obtiene el primer Globo de Oro de su trayectoria gracias a su protagónico en la segunda temporada de Euphoria. Posteriormente, Julia Garner se corona por su rol en el ciclo final de Ozark.

Tras un extenso segmento dedicado al guionista y productor Ryan Murphy (que recibió el Premio Carol Burnett), Cate Blanchett obtiene el reconocimiento a Mejor actriz de película de drama. En un triunfo más sorpresivo, Argentina, 1985 derrota a la alemana Sin novedad en el frente –impulsada por Netflix– y se lleva el galardón a Mejor película de habla no inglesa.

Los espíritus de la isla suma su segundo premio: Mejor guión para Martin McDonagh. En un giro que pocos anticipaban debido al desarrollo de la ceremonia, Steven Spielberg (Los Fabelman) se corona como Mejor director, sumando su tercer triunfo histórico en la categoría. Antes festejó por La lista de Schindler (1993) y Rescatando al soldado Ryan (1998).

Santiago Mitre y Ricardo Darín, director y estrella de Argentina, 1985. Foto: Rich Polk/NBC via AP

En una ráfaga de galardones, celebran Paul Walter Hauser (Black Bird), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Amanda Seyfried (The dropout) y Evan Peters (Dahmer). En distinción a su segunda temporada, The White Lotus se alza como Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión.

Eddie Murphy agradece un reconocimiento honorífico y saca carcajadas con una alusión al incidente que marcó la última edición de los Oscar. “Y mantén el nombre de la esposa de Will Smith fuera de tu maldita boca”, dice.

Eterna nominada y nunca premiada, Better call Saul se va nuevamente con las manos vacías. Primero pierde en Mejor actor de serie de drama (Kevin Costner triunfa por Yellowstone) y luego cae en la categoría mayor, que queda en manos del primer ciclo de House of the dragon. Entremedio, Abbott Elementary sella una gran jornada llevándose el Globo de Oro a Mejor serie de comedia o musical.

Los espíritus de la isla y Los Fabelman se coronan como grandes triunfadoras de la gala. Se imponen en las principales categorías de cine y terminan con tres y dos distinciones cada una, respectivamente.

Revisa el listado de ganadores a continuación:

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Los Espíritus de la Isla)

Barry Keoghan (Los Espíritus de la Isla)

Brad Pitt (Babylon)

Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Eddie Redmayne (El Ángel de la Muerte)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda por Siempre)

Kerry Condon (Los Espíritus de la Isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Dolly De Leon (El Triángulo de la Tristeza)

Carey Mulligan (Ella Dijo)

Mejor actor de reparto de serie

John Lithgow (The Old Man)

Jonathan Pryce (The Crown)

John Turturro (Severance)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor banda sonora

Los Espíritus de la Isla — Carter Burwell

Pinocho de Guillermo del Toro — Alexandre Desplat

Ellas Hablan — Hildur Guðnadóttir

Babylon — Justin Hurwitz

Los Fabelman — John Williams

Mejor canción original

“Carolina” de La Chica Salvaje — Taylor Swift

“Ciao Papa” de Pinocho de Guillermo del Toro — Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro

“Hold My Hand” de Top Gun: Maverick — Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice

“Lift Me Up” de Pantera Negra: Wakanda por Siempre — Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

“Naatu Naatu” de RRR — Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Mejor actor de serie de comedia o musical

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (El Oso)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Jenna Ortega (Merlina)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de película de comedia o musical

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Glass Onion: Un Misterio de Knives Out)

Adam Driver (Ruido de Fondo)

Colin Farrell (Los Espíritus de la Isla)

Ralph Fiennes (El Menú)

Mejor actriz de película de comedia o musical

Lesley Manville (La Señora Harris va a Paris)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (El Menú)

Emma Thompson (Buena Suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Gato Con Botas: El Último Deseo

Red

Mejor actor de película de drama

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (El Hijo)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Mejor actriz de serie de drama

Emma D’Arcy (House of the Dragon)

Laura Linney (Ozark)

Imelda Staunton (The Crown)

Hilary Swank (Alaska Daily)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actriz de reparto de serie

Elizabeth Debicki (The Crown)

Hannah Einbinder (Hacks)

Julia Garner (Ozark)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Mejor actriz de película de drama

Cate Blanchett (Tár)

Olivia Colman (Imperio de Luz)

Viola Davis (La Mujer Rey)

Ana de Armas (Rubia)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Mejor película de habla no inglesa

Sin Novedad en el Frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

La Decisión de Partir (Corea del Sur)

RRR (India)

Mejor guión

Tár — Todd Field

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo — Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Los Espíritus de la Isla — Martin McDonagh

Ellas Hablan — Sarah Polley

Los Fabelman — Steven Spielberg, Tony Kushner

Mejor director

James Cameron (Avatar: El Camino del Agua)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (Los Espíritus de la Isla)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Domhnall Gleeson (El Paciente)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Claire Danes (Fleishman is in Trouble)

Daisy Edgar-Jones (Por Mandato del Cielo)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Jessica Chastain (George and Tammy)

Julia Garner (Inventando a Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Julia Roberts (Gaslit)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Taron Egerton (Black Bird)

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Por Mandato del Cielo)

Evan Peters (Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

Black Bird (Apple TV+)

Dahmer – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

The Dropout (Hulu)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Mejor actor de serie de drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Kevin Costner (Yellowstone)

Diego Luna (Andor)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Mejor serie de comedia o musical

Abbott Elementary (ABC)

El Oso (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Merlina (Netflix)

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Miguel Sapochnik junto a Emma D'Arcy y Milly Alcock, tras el triunfo de House of the Dragon. Foto: Rich Polk/NBC via AP

Mejor película de comedia o musical

Babylon

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Glass Onion: Un Misterio de Knives Out

El Triángulo de la Tristeza

Mejor película de drama

Avatar: El Camino del Agua

Elvis

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick