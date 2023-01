Crítica de discos de Marcelo Contreras: Taipei Houston, Peter Gabriel y Everything but the girl

Los hijos de Lars Ulrich despliegan dinámicas, quiebres y alteraciones métricas, pero el auditor desprevenido puede creer perfectamente; la composición de Gabriel es un tibio reencuentro con el músico, incluyendo algunos pasajes que recuerdan a Diggin’ in the dirt; Everything but the girl no tiene nada que perder con regresar al ruedo, mientras el público gana con un retorno de verdadera categoría.