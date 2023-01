Pink Floyd prepara box set aniversario de The Dark Side of the Moon

En marzo, Pink Floyd publicará una nueva reedición del legendario álbum The Dark Side of the Moon.

Vendrá en la forma de un box set que incluirá una nueva remasterización en el formato de sonido envolvente Dolby Atmos, junto con mezclas del álbum en sonido surround y estéreo. Tambien incluirá un CD y vinilo con la última remasterización del álbum, un DVD y Blu-Ray de la legendaria pieza musical en sonido de alta fidelidad y dos singles de siete pulgadas en vinilo (Money/Any Colour You Like y Us And Them/Time).

La caja también contempla ediciones en CD y vinilo de The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974, el registro de un concierto realizado que solo había sido difundido parcialmente por la banda en el pasado. La inclusión en esta caja conmemorativa permitirá a los fanáticos escuchar el concierto en su totalidad. Para concluir, vendrá con un libro de 160 páginas editado por la fotógrafa Jill Furmanovsky y el cofundador del grupo artístico Hipgnosis Aubrey Powell.

El anuncio se realiza en la antesala del aniversario número 50 del disco, y la banda ya tiene preparados varios eventos en conmemoración. En marzo abrirá una oportunidad para escuchar el disco con tecnología inmersiva en distintos planetarios del mundo.

La banda también invitará a una nueva generación de animadores a participar en una competencia para crear videos musicales para cualquiera de las 10 canciones del icónico álbum de 1973. Los animadores pueden ingresar hasta 10 videos, uno por canción del álbum, con un ganador seleccionado de un panel de expertos que incluirá al mítico baterista de la banda Nick Mason.

El grupo concibió a The Dark Side of the Moon como un album diferente, que quería ir mucho más allá en comparación a sus piezas anteriores, y durante giras fueron probando algunas canciones que exploraban a través de sus letras temas existencialistas, la locura, el pasar del tiempo y el consumismo.

Lo grabarían durante entre junio de 1972 y enero de 1973 en el mítico estudio Abbey Road junto al productor Alan Parsons, probando algunas canciones nuevas en conciertos. Su lanzamiento final ocurrió el 1 de marzo de 1973, cambiando para siempre la trayectoria de la banda y dejando una influencia gigante en la música.

La caja completa será lanzada el próximo 24 de marzo, y ya puede ser pre-ordenada a través de Amazon.