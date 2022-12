Por qué Pink Floyd está publicando viejos shows de la época de The Dark Side of the Moon

El ingente archivo de grabaciones de Pink Floyd, todavía puede sorprender. Sorpresivamente, la banda acaba de publicar en las plataformas digitales el registro de 18 shows en vivo de los setentas.

Se trata de una serie de registros grabados entre enero y diciembre de 1972, en medio del trabajo para The Dark Side of the Moon, el disco que cambió para siempre la carrera de la banda. Pasan shows en Reino Unido, como en el Rainbow Theatre, de Londres, a shows en de su gira europea, en Francia, Alemania y Bélgica.

También hay registros de sus presentaciones en Estados Unidos, como en el Carnegie Hall, de Nueva York, o el Hollywood Bowl, de Los Angeles. También hay imperdibles grabaciones de tres shows en Japón, en marzo de 1972, ocasión en que se presentaron en Tokio, Osaka y Sapporo.

En estos shows, Pink Floyd probó en vivo parte del material que después grabó en The Dark Side of the Moon. Así, en el repertorio pasan temas como Time, Breathe, Money, The Travel Sequence (la precursora de On the Run), entre otros.

Mientras, en otras, como la de Carnegie Hall, interpretan temas anteriores que eran parte de su set de directo en esos días, como One of these days, A Saucerful of Secrets, Echoes, entre otras, que figuraron, por ejemplo, en su legendaria presentación en las ruinas de Pompeya para el documenal de Adrien Maben, estrenada en septiembre de ese año.

La razón por la que se está publicando esta serie de archivos, es que probablemente esté buscando extender el uso de sus derechos de autor. Según explicó un ejecutivo de Sony Music a Rolling Stone, lo que sucede es que “la ley de derechos de autor en Europa se extendió recientemente de 50 a 70 años para todo lo grabado en 1963 y más allá. Con todo lo anterior, hay una nueva disposición de ‘Úselo o piérdalo’. Básicamente decía: ‘Si no has usado las grabaciones en los primeros 50 años, no obtendrás más’”.

La banda ha vuelto sobre su material de archivo en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado se publicó otra tanda de discos en vivo, del período 1970-1972, los que se suman a la colección The Early Years: 1965-1972 de 2016. Y por cierto, a la reedición del álbum Animals, publicada este año.