Josh Klingoffer reemplazará a Dave Navarro en los próximos shows de Jane’s Addiction

Jane’s Addiction ha anunciado a través de redes sociales que sus próximos shows no contarán con la presencia de Dave Navarro.

El guitarrista se ausentará de los conciertos que dará el grupo este año, debido a que aún se encuentra lidiando con los síntomas del long covid. La banda volvió a los escenarios el año pasado con una gira por los Estados Unidos junto a The Smashing Pumpkins, pero Navarro debió excusarse por la misma enfermedad. En esa ocasión, fue reemplazado por el guitarrista de Queens of the Stone Age Troy van Leeuwen.

“Como banda, estamos en un gran lugar, escribiendo música nueva, y el vínculo es más estrecho que nunca. Todos esperamos que Dave pueda tocar con nosotros; cuando se sienta sano y listo”, señalaron en un comunicado firmado por el vocalista Perry Farrell, el baterista Stephen Perkins y el bajista Eric Avery.

El guitarrista Josh Klinghoffer, ex-miembro de los Red Hot Chili Peppers, ocupará su lugar en la próxima gira de la banda, que también contempla una presentación en nuestro país dentro del festival Lollapalooza Chile. La banda se presentará en nuestro país junto a Klinghoffer en el tercer día del festival (19 de marzo), luego de haber suspendido su aparición en la edición de 2022.

Dave Navarro se unió a la agrupación liderada por Farrell en el año 1986. El guitarrista también formó parte de los Red Hot entre los años 1993 y 1998, participando en su mítica presentación del festival Woodstock 1994 y contribuyendo al álbum One Hot Minute (1995).