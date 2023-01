Luis Slimming y su anécdota con Maripán: “Dijo que no necesitaba saber matemática porque iba a ser futbolista”

Hombre clave en el humor chileno, el comediante Luis Slimming goza de un prometedor presente. Sus entrevistas a icónicos humoristas en el programa Entre broma y broma, se han vuelto un éxito de internet, lo que sumado a su trabajo con comediantes como Fabrizio Copano, Edo Caroe y Stefan Kramer, lo impulsaron al mundo de la comedia.

Así, se presentó con éxito en el reciente Festival del Huaso de Olmué; según las cifras de Kantar Ibope Media, el sábado 21 su rutina en el Patagual marcó un peak de sintonía de 18,2 puntos a las 00:21 horas, siendo lo más viso de la jornada.

Luis Slimming en el Festival del Huaso de Olmué

Pero la ruta no fue fácil. Antes del humor, su destino era ser profesor de matemáticas. Mientras estudiaba la Licenciatura en el ramo en la Pontificia Universidad Católica. “Me imaginaba como profe. Todavía tenía la ilusión de estudiar más matemática, un posgrado o algo -detalla a Culto-. Después me fui dando cuenta de mis limitaciones. No sé si sea la inteligencia, pero al menos no tenía la cabeza para ser un matemático como la gente que me rodeaba. Tenía compañeros que de verdad eran brillantes. Yo parecía un chimpancé al lado de esos hueones”.

Y así le llegó el momento de enfrentarse al aula. Gracias a la recomendación de un amigo, realizó un reemplazo de tres meses en un colegio. Dictó clases de física a los segundos medios y de matemáticas a un primero medio. De esa experiencia guarda varias anécdotas, una en particular lo reunió con un futuro crack de la selección chilena.

“Hice un ejercicio y le dije a un cabro ‘oye, resuélvelo’. Me dijo que no -recuerda-. ‘Ya, pero dale’, le respondí. Insistió diciendo ‘no, es que yo no necesito saber nada de esto porque voy a ser futbolista’.

“Y yo en vez de ser el profesor apoyador, le dije ‘yiaaaa, ella va a ser futbolista, y yo voy a terminar contando chistes. Ya, pasa para adelante’. Me dio risa porque, cuando respondió eso, pensé que el curso entero iba a reaccionar con un ‘yiaaah’. Y no. Todos me decían ‘no, profe, si es bueno de verdad...’. Y al tiempo caché que era Guillermo Maripán”.

28 de junio del 2019/ SAO PAULO Guillermo Maripan. FOTO: MARCO MUGA/AGENCIAUNO

“Era chico, eso fue cuando estaba en segundo medio. Después no lo vi de nuevo hasta una Copa América, o no sé en qué fue, cuando ya era famoso. Este amigo me dijo ‘ese cabro era Maripán po’, hueón’. No se debe acordar ni cagando de mí. O capaz que sí. Capaz que haya dicho ‘voy a ser futbolista para taparle el hocico a este viejo culiao (sic)’”, relata entre risas.