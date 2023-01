La historia de Lisa Loring, la fallecida primera Merlina de Los Locos Addams

Lisa Loring, la actriz que dio vida al personaje de Merlina por primera vez en Los Locos Addams, falleció a los 64 años, según informó Variety. Loring saltó a la fama a los seis años al interpretar a la hija menor de la icónica familia macabra de telecomedia.

El fallecimiento de la actriz fue informado por su hija, Vanessa Foumberg, quien dijo que la causa se debía a un derrame cerebral. “Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano”, dijo. Una amiga cercana a Loring, Laurie Jacobson, compartió en Facebook que esto habría sido provocado por fumar y la presión arterial alta. Se dijo que estuvo con soporte vital durante tres días antes de que “su familia tomara la difícil decisión de quitárselo”.

Loring nació en 1958 y comenzó su carrera frente a las cámaras como modelo a los tres años. Su debut en la actuación fue a los seis años, cuando protagonizó un episodio del drama médico de NBC Dr. Kildare. Ese mismo año, Lisa llegó al papel de Wednesday Addams en Los Locos Addams. El sitcom de comedia de humor negro duró dos temporadas, con un total de 64 episodios.

Loring interpretó durante dos años a Merlina, una niña retraída y traviesa. Su apariencia, con dos trenzas y vestimenta oscura como su madre Morticia, se mantiene presente en la cultura popular y es replicada cada año en las fiestas de disfraces.

En en varias entrevistas, Loring habló de su tiempo trabajando en Los Locos Addams. “Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo”, reveló la actriz en 2017, durante una entrevista realizada en la convención Monsterpalooza. “Carolyn Jones, John Astin, que eran Homero y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales.”

El 2022, la actriz Jenna Ortega dio vida a Merlina en una nueva serie de Netflix, que se convirtió en un éxito y rompió el récord de horas más vistas en una semana de una serie en inglés, con una cifra de 411.29 millones de horas sintonizadas. En esta nueva producción, Ortega recreó los pasos de baile de Loring como Wednesday, bautizados como “The Drew”, en una de las escenas más icónicas de la ficción y que se mantuvo en las tendencias de las redes sociales por semanas.

Luego de su paso por Los Locos Addams, Loring tomó un papel en la comedia The Pruitts Of Southhampton. Hizo apariciones en series como The Girl From UNCLE, Fantasy Island y Barnaby Jones, luego consiguió un papel recurrente como Cricket Montgomery en As the World Turns, de 1980 a 1983. Volvió al papel de Merlina Addams en 1997 en la película Halloween con los locos Adams y en la década de 1980 participó en las películas Savage Harbor y Blood Frenzy.