La desconocida vida del sobrino de Michel Jackson que encarnará al Rey del pop en nueva cinta

“Me siento humilde y honrado de dar vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fanáticos de todo el mundo, los veré pronto.” Con esta frase, y una fotografía en la que imita a uno de los pasos icónicos del Rey del Pop, Jaafar Jackson confirmaba su participación en la próxima biopic sobre Michael Jackson. El joven cantante encarnará al ícono musical en la cinta, cuya filmación se inicia dentro de este año.

El fichaje, elogiado por los fanáticos y cercanos a Michael Jackson, empuja nuevamente a un integrante de la familia Jackson al mundo del entretenimiento. La madre del autor de Bad, Katherine Jackson, señaló que “Jaafar personifica a mi hijo”, mientras que Prince, hijo del artista pop, afirmó por Instagram que “simplemente siendo él mismo, encarna gran parte de mi padre, y estoy seguro de que todos haremos todo lo posible para mostrarle al mundo una parte de mi padre que nunca han visto y que merecen ver”.

La tercera generación de los Jackson

Jaafar nació en 1996, en un ambiente marcado la música, el espectáculo y el conflicto familiar; es uno de los ocho hijos de Jermaine Jackson, quien en ese año mantenía rencillas con su hermano arrastradas desde su tiempo en los Jackson 5. Los dos apenas se hablaban, y el lanzamiento de Word to the Badd!!, una tiradera de Jermaine hacia su hermano, solo intensificó la rivalidad.

En una entrevista de 2019 con Hype Magazine, Jaafar señalaba que su interés inicial era convertirse en un golfista profesional, pero sus prioridades cambiaron a los 13 años cuando su padre le mostró Touch, una de las últimas canciones grabadas por Michael junto a sus hermanos. Jaafar la estudió y luego la cantó frente a toda su familia, comenzando así su trayectoria musical. En 2017 haría su debut en los escenarios, cantando un cover de Navidad junto a su padre y su hermano en Holanda.

Dos años después lanzó su primer sencillo, Got me singing. Acompañado de un video musical grabado en las favelas de Rio de Janeiro que recuerda al clip de They don’t care about us, la canción será parte de un álbum titulado Famous que aún no tiene fecha de estreno. El sencillo recibió comentarios por las similitudes en estilo y en voz con Michael Jackson, y también generó dudas sobre la presión que podría sentir el cantante, considerando sus orígenes.

“[La familia Jackson] es solo en la que nací. Mientras más música publique con el tiempo, y mientras más recorra el mundo, la gente podrá reconocerme por lo que soy y lo que creo. Ahora que estoy allí para que el mundo vea a través de la música, creo que es más probable que la gente me perciba de manera diferente”, señalaba en 2020 al periódico South China Morning Post

El joven tiene gratos recuerdos de su tío, quien falleció cuando él tenía 12 años. Jaafar recuerda haber pasado tiempo con él en la mansión Neverland, y en el momento que daba sus primeros pasos hacia una carrera musical, deseaba haber podido preguntarle sobre el estrellato. “Le habría hecho muchas preguntas sobre la carrera que he elegido para mí”.

La cinta

Michael contará con un guión del escritor John Logan (Gladiador, Skyfall) y será producida por Graham King, el mismo detrás de la biopic sobre Queen, Bohemian Rhapsody. “Conocí a Jaafar hace más de dos años y quedé impresionado por la forma en que encarna orgánicamente el espíritu y la personalidad de Michael”, dijo King en un comunicado que confirmaba el fichaje. “Fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que él es la única persona que asumirá este papel.”

Con su personificación del Rey del Pop, Jaafar Jackson deberá enfrentar el desafío de representar los altos y bajos de su carrera, que la cinta ilustrará a partir de sus inicios en los Jackson 5. A pesar del involucramiento de la familia, medios como Deadline mencionan que la cinta también entrará de lleno en las acusaciones por abuso sexual infantil realizadas contra Jackson en los años 90.