“El pequeño Pedro Pascal, de Santiago, Chile”: mira el adelanto de su participación en Saturday Night Live

En medio del éxito de su serie The last of us, Pedro Pascal fue confirmado como anfitrión de Saturday Night Live, el programa de comedia más célebre de la televisión estadounidense.

El actor chileno liderará por primera vez el espacio el próximo sábado 4 de febrero y contará con Coldplay como número musical.

En la previa a esa edición, la cuenta oficial de SNL liberó una pieza promocional con el actor como protagonista.

“El pequeño Pedro Pascal, de Santiago, Chile, conduciendo Saturday Night Live. Salvaje”, dice el intérprete en los primeros segundos del video.

Luego se desencadena una situación en que hace el amago de atacar a un personaje de The last of us y es descubierto tras bambalinas.

“Este lugar es una locura. Me gusta”, cierra Pascal con una sonrisa.

Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, el programa de la cadena NBC se emitirá cuando en Chile sean las 01:30 horas de este domingo 5.