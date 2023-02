Críticos de Londres eligen a Tár como la mejor película de 2022

Jornada redonda para Todd Field y Cate Blanchett. Este domingo Tár fue galardonada con el principal reconocimiento del Círculo de Críticos de Londres, la organización de críticos más antigua del Reino Unido.

El largometraje –ya en cines chilenos– obtuvo las distinciones a Película del año, Director del año y Actriz del año, un premio que la australiana ya había ganado previamente gracias a sus protagónicos en Elizabeth (1998) y Blue Jasmine (2013). Actualmente nominado a seis categorías de los Oscar, el filme venía de ser celebrado como la mejor cinta de 2022 por los críticos de Nueva York y Los Angeles.

En tanto, la producción que acumuló más menciones en la ceremonia realizada en Londres fue Los espíritus de la isla. La historia dirigida y escrita por Martin McDonagh alzó cinco galardones: Película británica o irlandesa del año, Guionista del año, Actor del Año (Colin Farrell), Actriz de reparto del año (Kerry Condon) y Actor de reparto del año (Barry Keoghan).

Además, Florence Pugh fue ungida como Actriz británica o irlandesa del año, en reconocimiento a sus tres estrenos de 2022: No te preocupes cariño, Gato con Botas: El último deseo y El prodigio, el filme del chileno Sebastián Lelio que Netflix estrenó en noviembre pasado.

Foto: Aidan Monaghan/Netflix © 2022

Otros intérpretes premiados fueron Bill Nighy (Living), Frankie Corio (Aftersun) y Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo).

Revisa el listado a continuación:

Película del año

Tár

Película de habla no inglesa del año

La Decisión de Partir

The Quiet Girl

Documental del año

All the Beauty and the Bloodshedlond

Película británica o irlandesa del año

Los Espíritus de la Isla

Director del año

Todd Field – Tár

Guionista del año

Martin McDonagh – Los Espíritus de la Isla

Foto: Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved.

Actriz del año

Cate Blanchett – Tár

Actor del año

Colin Farrell – Los Espíritus de la Isla

Actriz de reparto del año

Kerry Condon – Los Espíritus de la Isla

Actor de reparto del año

Barry Keoghan – Los Espíritus de la Isla

Actriz británica o irlandesa del año

Florence Pugh – No Te Preocupes Cariño, Gato con Botas: El Último Deseo y El Prodigio

Actor británica o irlandesa del año

Bill Nighy – Living

Aftersun. Foto: Mubi

Cineasta británico o irlandés revelación

Charlotte Wells – Aftersun

Intérprete británico o irlandés joven

Frankie Corio – Aftersun

Cortometraje británico o irlandés del año

A Fox in the Night

Premio al logro técnico

Pinocho de Guillermo del Toro

Premio Dilys Powell a la excelencia en cine

Michelle Yeoh