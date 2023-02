Director de Leaving Neverland contra biopic de Michael Jackson: “Glorificará a un hombre que violó a niños”

A una semana de que se confirmara el nombre del actor que protagonizará a Michael Jackson en su próxima película sobre su trayectoria, el periódico británico The Guardian publicó una columna de opinión escrita por Dan Reed, el director del polémico documental Leaving Neverland.

El documental de cuatro horas de duración aborda los casos de Wade Robson y James Safechuck, quienes afirman que el cantante abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Tras su estreno en 2019, generó un debate con respecto al cantante y el tratamiento de las denuncias por abuso sexual infantil en su contra. En respuesta, la familia de Jackson demandó a su productora HBO, lo que no impidió que el documental recibiera un premio Emmy.

El director de Leaving Neverland, Dan Reed, junto a James Safechuck y Wade Robson, sujetos del documental.

Reed se tomó las páginas del diario para manifestarse en contra de la próxima película sobre el Rey del Pop, y cuestionar las reacciones apacibles que ha recibido. “Lo que nos dice la ausencia total de indignación que acompaña al anuncio de esta película es que la seducción de Jackson sigue siendo una fuerza viva, que opera desde más allá de la tumba. Parece que la prensa, sus fanáticos y la gran cantidad de personas mayores que crecieron amando a Jackson están dispuestos a dejar de lado su relación enfermiza con los niños y seguir la música.”, afirma en la columna.

“En una era en la que la indignación a todo pulmón acompaña a cualquier cosa que huela a deslegitimación o insensibilidad contra un grupo vulnerable, equivale a un silencio ensordecedor. Nadie habla de ‘cancelar’ esta película que glorificará a un hombre que violó a niños.”, agrega.

“[Incluso] si no crees ni una palabra de lo que han dicho sus acusadores; incluso si no te preocupan las investigaciones y los pagos masivos para detener los procedimientos legales, ¿Cómo explicas el hecho completamente indiscutible de que durante años Jackson pasó innumerables noches solo en la cama con niños pequeños?” Reed escribe, dirigiéndose a los fanáticos que aún apoyan y defienden al cantante frente a las acusaciones. “¿Qué estaba haciendo con ellos, solo en su dormitorio de Neverland, y alarmas en el pasillo? Eso no puede ser aceptable bajo ninguna medida”.

Segun la productora Lionsgate, la película cubrirá las acusaciones, pero el involucramiento de la familia en la producción generan dudas sobre el tratamiento que recibirán, las que el director plantea tajantemente para concluir la columna. “A los cineastas les digo: ¿Cómo representarán el momento en que Jackson, un hombre adulto de unos 30 años, toma a un niño de la mano y lo lleva a esa habitación? ¿Cómo describirás lo que sucede a continuación? Al eludir la cuestión de la predilección de Jackson por acostarse con niños pequeños, está transmitiendo un mensaje a millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Ese mensaje es: si un pedófilo es lo suficientemente rico y popular, la sociedad lo perdonará.”