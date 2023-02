Una relación con un hombre mayor y un poema de Neruda: Taylor Swift y la trastienda de All too well

A pesar de haber sido nominada en solo dos categorías en los Grammy, Taylor Swift acaparó todas las cámaras de la entrega de premios con sus alientos y aplausos a otros artistas. La cantante pareció disfrutar durante toda la ceremonia, es que antes de su inicio, ya sabía que el Grammy a Mejor video musical era suyo por All too well: The short film.

El video, dirigido, producido y escrito por Swift, de su canción reversionada del 2012, venció a artistas como Adele, Harry Styles y Kendrick Lamar, y la convirtió en la primera artista en recibir el galardón como única directora. All too well: The short film fue el debut de Swift en la cinematografía con la actuación de Sadie Sink y Dylan O’brien. Taylor citó como influencias artísticas obras como Stella Dallas de Barbara Stanwyck y Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach. Durante los 10 minutos que dura la canción en su versión extendida, se detalla en su letra un romance floreciente entre dos personas, su posterior disolución y la angustia resultante.

Taylor Swift en los Grammy 2023

El corto sigue la historia romántica de Ella y Él, agravada por la diferencia de edad entre ambos, en 15 minutos divididos en 7 capítulos. Para muchos fanáticos está inspirado en la relación que mantuvo Swift con el actor Jake Gyllenhaal en 2011, cuando ella tenía 19 años y el 28.

Una relación breve pero que al parecer marcó a Swift. En octubre del 2011 se dice que ambos habrían iniciado una relación luego de ir a apoyar a su amiga Emma Stone en su presentación de Saturday Night Live. Luego fueron capturados por los paparazzis caminando juntos por Brooklyn y visitando a sus respectivas familias. Tiempo después, en diciembre de ese mismo año, y para sorpresa de todos, Taylor celebraba su cumpleaños 21 sin él. Posteriormente se confirmó el quiebre. Según los fanáticos la letra de la canción de Swift The moment I knew también está dedicada a Gyllenhaal.

All too well: The short film, lanzado a finales del 2021, inicia con una cita del poema de Pablo Neruda: “Es tan corto el amor, tan largo el olvido”, de su colección Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Luego la historia comienza con Ella (Sink) y Él (O’brien) acostados en una cama, para luego aventurarse en una aventura romántica por Nueva York en automóvil. Ella deja su bufanda roja en una casa que pertenece a la hermana de Él.

La relación comienza a ser más distante, entre discusiones, y finalmente Él termina con Ella. Las escenas que siguen se ve a Sadie devastada en su cama e ignora las llamadas telefónicas de Él. Luego se le ve sentada inspirada frente a su máquina de escribir. El corto sigue con un montaje de ella sola en fiestas y en su cumpleaños 21.

Luego, la película da un salto al futuro de 13 años. Ella, ahora protagonizada por la misma Swift, es autora y lanzó su libro All Too Well, que se presume que detalla lo vivido en sus veinte años. Ella lee el libro a una audiencia en una librería repleta. Afuera de la tienda, un Él mayor está parado en la nieve, observándola a través de la ventana, usando la misma bufanda que ella había abandonado hace 13 años.

El corto fue filmado en calibre 35 mm por la directora de fotografía japonesa-coreana-británica Rina Yang. Swift dijo en una entrevista que escogió a Sink y O’Brien porque eran las únicas dos personas que imaginó interpretando los papeles. “Me gusta trabajar con amigos o personas que creo que estarían emocionadas de trabajar conmigo”.

El debut de la cantante en la cinematografía fue alabado por la crítica y se llenó de elogios en su dirección, producción y actuaciones. Rhian Daly de NME dijo que la película subraya “el poder emocional de la narración de Swift”, con una cinematografía devastadora y actuaciones eléctricas de Sink y O’Brien. Su éxito, no quedó ajeno a lo comercial. El video ayudó a Swift a debutar en la cima de los Billboard Hot 100 y acumula más de 460 millones de reproducciones en Spotify.

La canción fue nominada a los Grammy en la categoría Mejor canción y el video en Mejor video musical. A pesar de su éxito y comentarios positivos, Swift no logró anotarse en la categoría de Mejor cortometraje de acción en vivo para la próxima entrega de los Oscar. Para muchos críticos, uno de los desaires de la Academia este año, junto a su canción Carolina escrita para la película La chica salvaje.

El reconocimiento de ayer en los Grammy, es un motor para la carrera de Swift en la cinematografía que como fue anunciado en diciembre por Searchlight Pictures, se estaría preparando para su debut en un largometraje dirigido y escrito por ella.