“Respeto para los comediantes”: Javiera Contador y Natalia Valdebenito se pronuncian ante pifias en rutinas de humor

Ha sido un verano intenso para el humor chileno. Como casi siempre, aunque con un agregado extra: esta temporada estival -en enero en rigor-, algunos de sus exponentes han estado más expuestos que nunca a través de festivales veraniegos y eventos televisados de convocatoria masiva.

Por tanto, muchos de ellos han caminado al borde del precipicio y han tropezado con shows que recibieron pifias y expresiones de reprobación por parte del público, señal inequívoca de que no fue una buena presentación. La lógica circo romano, la dinámica Festival de Viña: si un show no me gusta, el público de inmediato tapiza al humorista a gritos y chiflidos.

El primer caso fue el de Nathalie Nicloux, ex integrante de El Club de la Comedia que pasó por el Festival de Olmué a mitad de mes. Fue la primera comediante en subirse al escenario de El Patagual, cita que por lo demás emitió TVN.

Y las cosas no anduvieron bien. Nicloux se retiró sin mucha gloria con una rutina que no logró despertar los apalusos del respetable y que sembró repentinas pifias sobre su final.

Algo similar aconteció con Pablo Zúñiga, ex CQC, periodista y dedicado en el último tiempo al stand up comedy. Estuvo en el último Festiva de Las Condes, realizado el pasado fin de semana y transmitido por Canal 13.

Mismo resultado: un show sin gran feedback con el público que remató en un tibio final, con rechiflas y silbidos por parte de los presentes.

Foto: Twitter @Muni_LasCondes

Quizás pensando en esos ejemplos recientes, este domingo las comediantes Javiera Contador y Natalia Valdebenito hicieron un llamado en los premios Caleuche -emitidos por la red estatal- para respetar a los humoristas que giran por el país y para dejarlos concluir sus rutinas sin torpedearlos con pifias.

“Quiero decir algo en nombre de nuestros compañeros y compañeras comediantes”, partió Valdebenito con parte de su discurso. Luego siguió: “Y es que merecemos respeto. En cada escenario merecemos respeto. Yo sé que se usa la pifia como una forma de manifestación. Pero la verdad es que, si una comediante no puede hacer su trabajo hasta el final, la gente nunca va a ver ese resultado ni ese cariño que le pusieron. Detrás de cada rutina hay mucho trabajo”.

“Yo pido respeto para mis compañeras y compañeros comediantes”, cerró la comediante.

Sus palabras fueron secundadas por Contador, quien ofició de animadora en la cita. “Da lo mismo el escenario, es algo muy bonito y muy noble tratar de pararse en el escenario y hacer reír, y que uno cuando no lo logra, la respuesta sea basurearte, me parece que es desproporcionado”, manifestó la conductora de la edición 2023 de los Premios Caleuche.

“Se ha transformado en una muy mala práctica”, cerró.